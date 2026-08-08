https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/turkiyeden-modern-pentatlonda-bir-ilk-milli-pentatlet-ilke-ozyuksel-mihrioglu-avrupa-sampiyonu-oldu-1107865655.html

Türkiye'den modern pentatlonda bir ilk: Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye'den modern pentatlonda bir ilk: Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T13:43+0300

2026-08-08T13:43+0300

2026-08-08T13:43+0300

spor

türkiye

i̇stanbul

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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın kadınlar finalinde 18 sporcu mücadele etti.Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında gerçekleştirilen yarışta İlke Özyüksel Mihrioğlu, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.İlke'nin ardından Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya elde etti. Müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarışın ardından milli sporcuyu tebrik etti.Türkiye modern pentatlonda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıİlke Özyüksel Mihrioğlu, elde ettiği altın madalyayla Türkiye'ye modern pentatlon branşında Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı.Daha önce Avrupa şampiyonalarında 2 bronz madalya elde eden İlke, 9. kez katıldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Bakan Bak: İlke çok çalıştıGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada milli sporcunun uzun yıllardır verdiği emeğe dikkati çekti.İlke'nin modern pentatlon için önemli bir sporcu olduğunu belirten Bak, milli sporcunun 2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyaya yaklaştığını hatırlattı.Bak, İlke'nin İstanbul'da ve seyircisinin önünde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, "İlke çok çalıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadınının gücünü gösterdi" dedi.İlke'nin modern pentatlon branşının gelişmesinde de önemli bir rol üstlendiğini belirten Bak, milli sporcudan dünya ve olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini söyledi.Bak, İlke'nin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da başarılı olabilecek güçte olduğunu ifade etti.İlke: Hayallerimden birini gerçekleştirdimAvrupa şampiyonu olan İlke Özyüksel Mihrioğlu ise büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Avrupa şampiyonluğu ile hayallerinden birini daha gerçekleştirdiğini söyleyen İlke, bundan sonraki hedeflerinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti.20. yılını tamamladığını belirten milli sporcu, fiziksel ve zihinsel olarak yorulduğunu ancak yıllar içerisinde edindiği tecrübenin karşılığını aldığını söyledi.İlke, şampiyonluğu İstanbul'da ve sevdiklerinin önünde kazanmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek kendisini destekleyenlere teşekkür etti.Milli formayı taşımanın yalnızca madalya kazanmak anlamına gelmediğini vurgulayan İlke, genç sporculara örnek olmayı ve onları spora teşvik etmeyi de milli sporculuğun bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi.Veli Ozan Çakır: İlke çok özel bir sporcuModern pentatlon gibi birden fazla disiplini içeren bir branşta elde edilen başarının ülkedeki spor kültürünün seviyesini de gösterdiğini belirten Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, İlke'nin "çok özel bir sporcu" olduğunu söyledi.Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise İlke'nin şampiyon olacağına başından beri inandıklarını belirterek, elde edilen başarıda verilen desteklerin de önemli rol oynadığını ifade etti.

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