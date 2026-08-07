Ebrar Karakurt neden kadroda yok? TVF açıkladı
19:29 07.08.2026 (güncellendi: 19:32 07.08.2026)
© Mustafa HatipoğluFilenin Sultanları
© Mustafa Hatipoğlu
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Federasyon, milli sporcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam etmesi nedeniyle, Eczacıbaşı Spor Kulübü ile sağlık ekiplerinin ortak değerlendirmesi sonucunda mevcut kadroda yer almadığını bildirdi.
TVF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takım kampının başlangıcında mevcut ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edilen sporcumuz Ebrar Karakurt’un öncelikle istirahat süreci tamamlanmış, ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programı başlatılmıştır.
Takip sürecinde yapılan klinik değerlendirmeler ve kontrol görüntülemeleri, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübün’ün sağlık ekipleri tarafından birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan ortak değerlendirme sonucunda mevcut bulgularda belirgin iyileşme saptanmış olmakla birlikte, sporcunun sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı kanaatine varılmıştır.
Bu doğrultuda, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak kararı doğrultusunda sporcumuz, sağlık durumu gözetilerek mevcut kadroda yer almamıştır."