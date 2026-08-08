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Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı De La Espriella göreve başladı: ABD'den 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı

Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı De La Espriella göreve başladı: ABD'den 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı

Sputnik Türkiye

Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, göreve başlarken uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadeleyi güçlendirme sözü verdi. ABD... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T09:41+0300

2026-08-08T09:41+0300

2026-08-08T09:46+0300

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abelardo de la espriella

gustavo petro

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Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella'nın göreve başlamasının ardından ABD yönetimi, ülkeye güvenlik alanında 1 milyar dolarlık yardım sağlamayı planladığını açıkladı.De La Espriella, cuma günü Cali'deki Pichincha Taburu askeri üssünde düzenlenen törenle cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.48 yaşındaki De La Espriella, haziranda yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçim kampanyasında silahlı gruplarla mücadeleyi artırma, devletin büyüklüğünü yüzde 40'a kadar küçültme ve petrol ile doğal gaz sektörünü canlandırma vaatlerinde bulunmuştu.Göreve başlama töreninde 75 dakikalık konuşma yapan De La Espriella, ülkenin "kaderinde köklü bir dönüşüm" başlatma sözü verdi.De La Espriella, "Kolombiya halkına kesin bir mesaj veriyorum: Düzeni, otoriteyi ve özgürlüğü yeniden tesis etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.'Barış görüşmeleri seçeneği tamamen tükendi'Yeni Cumhurbaşkanı, uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadeleyi öncelikleri arasında gösterdi.De La Espriella, suç çeteleri ve "narko-terörist" grupların önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin hukukun üstünlüğüne boyun eğmek, diğerinin ise devlet ve güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesiyle karşılaşmak olduğunu söyledi.Silahlı gruplarla barış görüşmeleri seçeneğinin "tamamen tükendiğini" ifade eden De La Espriella, yasa dışı ekinleri "kesin olarak ortadan kaldırma" sözü verdi.De La Espriella, kokain üretiminde kullanılan koka bitkisinin yok edilmesi için insan sağlığına ve çevreye zarar vermediğini belirttiği hava yoluyla herbisit kullanımını da gündeme getirdi.Yeni cumhurbaşkanı ayrıca, göreve başlamasının ardından Kolombiya'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Shield of the Americas programına katılacağını açıkladı.ABD'den 1 milyar dolarlık güvenlik desteğiABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, Washington ile Bogota arasındaki yenilenen ortaklığın temel unsurlarından biri olarak 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı planlandığını duyurdu.Açıklamada, yardım paketinin Kongre ile birlikte yürütüleceği ve De La Espriella yönetiminin ortak hedeflere ulaşmasına destek olacağı belirtildi.De La Espriella, seçim öncesinde ABD Başkanı Trump'ın desteğini almıştı.Eski Cumhurbaşkanı Petro seçim sonucunu tanımıyorDe La Espriella, silahlı grupların genişlemesinden eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu sorumlu tuttu. Petro'nun ise De La Espriella'nın seçim zaferini tanımadığı belirtildi. De La Espriella, seçimlerin ikinci turunda Petro'nun müttefiki solcu Senatör Ivan Cepeda'yı az farkla geride bırakmıştı.Cepeda ise cuma sabahı Barranquilla'da düzenlenen yürüyüşe öncülük ederek muhalefetin demokrasiyi savunmak için çalışacağını ve barışçıl sivil itaatsizlik çağrısında bulundu. De La Espriella, yemin töreni öncesinde İspanya Kralı ile Arjantin, Ekvador, Şili, Paraguay ve Panama cumhurbaşkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. ABD heyetine ise geçici Başsavcı Todd Blanche başkanlık etti.

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