https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kolombiyada-bombali-saldiri-uyarisi-onlarca-ton-patlayicinin-varligini-biliyoruz-1107749640.html

Kolombiya'da 'bombalı saldırı' uyarısı: 'Onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz'

Kolombiya'da 'bombalı saldırı' uyarısı: 'Onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz'

Sputnik Türkiye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreni öncesinde Cali kentinde bombalı saldırı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T03:05+0300

2026-08-04T03:05+0300

2026-08-04T03:05+0300

dünya

kolombiya

gustavo petro

abelardo de la espriella

cali

bombalı saldırı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve başlayacağı 7 Ağustos öncesinde, yemin töreninin yapılacağı Cali kentine yönelik olası bir terör saldırısına ilişkin uyarıda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, şu ifadeleri kullandı:Yerel basında yer alan haberlere göre, De la Espriella'nın yemin töreni öncesinde Cali'de geniş güvenlik önlemleri alınacak. Kentte yaşanabilecek olası şiddet olaylarını önlemek amacıyla 11 bini aşkın polis ve asker görev yapacak.

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kolombiya, gustavo petro, abelardo de la espriella, cali, bombalı saldırı