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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/kolombiyada-bombali-saldiri-uyarisi-onlarca-ton-patlayicinin-varligini-biliyoruz-1107749640.html
Kolombiya'da 'bombalı saldırı' uyarısı: 'Onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz'
Kolombiya'da 'bombalı saldırı' uyarısı: 'Onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz'
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreni öncesinde Cali kentinde bombalı saldırı... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-04T03:05+0300
dünya
kolombiya
gustavo petro
abelardo de la espriella
cali
bombalı saldırı
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve başlayacağı 7 Ağustos öncesinde, yemin töreninin yapılacağı Cali kentine yönelik olası bir terör saldırısına ilişkin uyarıda bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, şu ifadeleri kullandı:Yerel basında yer alan haberlere göre, De la Espriella'nın yemin töreni öncesinde Cali'de geniş güvenlik önlemleri alınacak. Kentte yaşanabilecek olası şiddet olaylarını önlemek amacıyla 11 bini aşkın polis ve asker görev yapacak.
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kolombiya, gustavo petro, abelardo de la espriella, cali, bombalı saldırı
kolombiya, gustavo petro, abelardo de la espriella, cali, bombalı saldırı

Kolombiya'da 'bombalı saldırı' uyarısı: 'Onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz'

03:05 04.08.2026
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro Urrego
Gustavo Petro Urrego - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreni öncesinde Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve başlayacağı 7 Ağustos öncesinde, yemin töreninin yapılacağı Cali kentine yönelik olası bir terör saldırısına ilişkin uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, şu ifadeleri kullandı:
Cali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçısı gruplar, genel hayatı etkileyen olağanüstü hal ilanına gerekçe oluşturmak için terör eylemleri düzenlemek istiyor
Yerel basında yer alan haberlere göre, De la Espriella'nın yemin töreni öncesinde Cali'de geniş güvenlik önlemleri alınacak. Kentte yaşanabilecek olası şiddet olaylarını önlemek amacıyla 11 bini aşkın polis ve asker görev yapacak.
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