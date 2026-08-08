https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/trump-madencilik-sektorune-3-milyar-dolara-yakin-yatirim-yapacaklarini-acikladi-1107858253.html

Trump, madencilik sektörüne 3 milyar dolara yakın yatırım yapacaklarını açıkladı

Trump, madencilik sektörüne 3 milyar dolara yakın yatırım yapacaklarını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, madencilik sektöründeki projelere toplam 3 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını açıkladı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T04:10+0300

2026-08-08T04:10+0300

2026-08-08T04:10+0300

dünya

abd

maden

yatırım

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, ABD'deki mevcut madencilik iş gücünün yaklaşık yarısının önümüzdeki 3 yıl içinde emekli olmasının beklendiğine dikkati çeken Trump, sektörde ihtiyaç duyulacak yeni nesil çalışanların yetiştirilmesi için eğitim yatırımlarının artırılacağını açıkladı.Bu kapsamda madencilik okullarına 100 milyon dolar kaynak sağlanacağını belirten Trump, gelecek neslin madencilerini yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.Trump, yönetiminin son 18 ayda yaklaşık 40 milyar dolar değerinde 160'tan fazla mineral anlaşmasını imzaladığını veya onayladığını aktararak, ABD'nin 1950'lerden bu yana yeni madenlerin açılması konusunda en hızlı dönemini yaşadığını söyledi.

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abd, maden, yatırım