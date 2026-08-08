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Trump, madencilik sektörüne 3 milyar dolara yakın yatırım yapacaklarını açıkladı
Trump, madencilik sektörüne 3 milyar dolara yakın yatırım yapacaklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, madencilik sektöründeki projelere toplam 3 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını açıkladı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, ABD'deki mevcut madencilik iş gücünün yaklaşık yarısının önümüzdeki 3 yıl içinde emekli olmasının beklendiğine dikkati çeken Trump, sektörde ihtiyaç duyulacak yeni nesil çalışanların yetiştirilmesi için eğitim yatırımlarının artırılacağını açıkladı.Bu kapsamda madencilik okullarına 100 milyon dolar kaynak sağlanacağını belirten Trump, gelecek neslin madencilerini yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.Trump, yönetiminin son 18 ayda yaklaşık 40 milyar dolar değerinde 160'tan fazla mineral anlaşmasını imzaladığını veya onayladığını aktararak, ABD'nin 1950'lerden bu yana yeni madenlerin açılması konusunda en hızlı dönemini yaşadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/dunya-bankasi-suriyeye-100-milyon-dolarlik-hibeyi-onayladi-1107858151.html
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abd, maden, yatırım
abd, maden, yatırım

Trump, madencilik sektörüne 3 milyar dolara yakın yatırım yapacaklarını açıkladı

04:10 08.08.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, madencilik sektöründeki projelere toplam 3 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, ABD'deki mevcut madencilik iş gücünün yaklaşık yarısının önümüzdeki 3 yıl içinde emekli olmasının beklendiğine dikkati çeken Trump, sektörde ihtiyaç duyulacak yeni nesil çalışanların yetiştirilmesi için eğitim yatırımlarının artırılacağını açıkladı.
Bu kapsamda madencilik okullarına 100 milyon dolar kaynak sağlanacağını belirten Trump, gelecek neslin madencilerini yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Trump, yönetiminin son 18 ayda yaklaşık 40 milyar dolar değerinde 160'tan fazla mineral anlaşmasını imzaladığını veya onayladığını aktararak, ABD'nin 1950'lerden bu yana yeni madenlerin açılması konusunda en hızlı dönemini yaşadığını söyledi.
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