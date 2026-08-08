https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/dunya-bankasi-suriyeye-100-milyon-dolarlik-hibeyi-onayladi-1107858151.html
Dünya Bankası, Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibeyi onayladı
Dünya Bankası, Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibeyi onayladı
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası, Suriye'nin modern, güvenli ve dijital bir finans sistemine geçişini desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe verilmesini onayladı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T02:54+0300
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2026-08-08T02:54+0300
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Dünya Bankası, Suriye'nin finans sektörünü modernleştirmesine ve dijital altyapısını güçlendirmesine katkı sağlamak amacıyla 100 milyon dolarlık hibe paketini onayladı.Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) kaynaklı hibeyi 6 Ağustos'ta onayladığı bildirildi. Finansman, Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında kullanılacak.Projenin temel hedefinin, ülkedeki finansal işlemleri daha güvenli, hızlı ve şeffaf hale getirmek ve toplumun finansal hizmetlere erişimini kolaylaştıracak altyapıyı oluşturmak olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/pezeskiyan-haklarimizi-alabiliyorken-neden-israilin-istedigi-yolda-devam-edelim-1107857655.html
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dünya bankası, suriye
Dünya Bankası, Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibeyi onayladı
Dünya Bankası, Suriye'nin modern, güvenli ve dijital bir finans sistemine geçişini desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe verilmesini onayladı.
Dünya Bankası, Suriye'nin finans sektörünü modernleştirmesine ve dijital altyapısını güçlendirmesine katkı sağlamak amacıyla 100 milyon dolarlık hibe paketini onayladı.
Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) kaynaklı hibeyi 6 Ağustos'ta onayladığı bildirildi. Finansman, Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında kullanılacak.
Projenin temel hedefinin, ülkedeki finansal işlemleri daha güvenli, hızlı ve şeffaf hale getirmek ve toplumun finansal hizmetlere erişimini kolaylaştıracak altyapıyı oluşturmak olduğu belirtildi.