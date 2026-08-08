https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/sosyal-medya-ayaga-kalkmisti-av-tufegiyle-2-kopegi-olduren-supheli-hakkinda-mahkeme-kararini-verdi--1107867133.html

Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi

Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi

Sputnik Türkiye

İzmir'de sokaktaki 3 köpeğe ateş ederek ikisi öldüren birini yaralanan şüpheli tutuklandı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T16:19+0300

2026-08-08T16:19+0300

2026-08-08T16:40+0300

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i̇zmir

sokak köpeği

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İzmir Dikili'de bir kişi sokaktaki köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek ikisini öldürdü, birini yaraladı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya ayağa kalktıİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki 3 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu olayı V.Z'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İkisi hayatını kaybettiŞüphelinin tüfekle ateş açtığı 3 köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/martiya-eziyet-eden-yabanci-uyruklu-supheli-sinir-disi-edilecek-1107454032.html

türki̇ye

i̇zmir

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i̇zmir, sokak köpeği