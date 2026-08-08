https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/sosyal-medya-ayaga-kalkmisti-av-tufegiyle-2-kopegi-olduren-supheli-hakkinda-mahkeme-kararini-verdi--1107867133.html
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
İzmir'de sokaktaki 3 köpeğe ateş ederek ikisi öldüren birini yaralanan şüpheli tutuklandı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T16:19+0300
2026-08-08T16:19+0300
2026-08-08T16:40+0300
türki̇ye
i̇zmir
sokak köpeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
İzmir Dikili'de bir kişi sokaktaki köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek ikisini öldürdü, birini yaraladı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya ayağa kalktıİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki 3 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu olayı V.Z'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İkisi hayatını kaybettiŞüphelinin tüfekle ateş açtığı 3 köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/martiya-eziyet-eden-yabanci-uyruklu-supheli-sinir-disi-edilecek-1107454032.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, sokak köpeği
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi
16:19 08.08.2026 (güncellendi: 16:40 08.08.2026)
İzmir'de sokaktaki 3 köpeğe ateş ederek ikisi öldüren birini yaralanan şüpheli tutuklandı.
İzmir Dikili'de bir kişi sokaktaki köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek ikisini öldürdü, birini yaraladı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sosyal medya ayağa kalktı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki 3 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu olayı V.Z'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüphelinin tüfekle ateş açtığı 3 köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.