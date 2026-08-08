Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/sosyal-medya-ayaga-kalkmisti-av-tufegiyle-2-kopegi-olduren-supheli-hakkinda-mahkeme-kararini-verdi--1107867133.html
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi
Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
İzmir'de sokaktaki 3 köpeğe ateş ederek ikisi öldüren birini yaralanan şüpheli tutuklandı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T16:19+0300
2026-08-08T16:40+0300
türki̇ye
i̇zmir
sokak köpeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
İzmir Dikili'de bir kişi sokaktaki köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek ikisini öldürdü, birini yaraladı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya ayağa kalktıİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki 3 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu olayı V.Z'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İkisi hayatını kaybettiŞüphelinin tüfekle ateş açtığı 3 köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/martiya-eziyet-eden-yabanci-uyruklu-supheli-sinir-disi-edilecek-1107454032.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, sokak köpeği
i̇zmir, sokak köpeği

Sosyal medya ayağa kalkmıştı: Av tüfeğiyle 2 köpeği öldüren şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi

16:19 08.08.2026 (güncellendi: 16:40 08.08.2026)
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© AA / Arşiv
Abone ol
İzmir'de sokaktaki 3 köpeğe ateş ederek ikisi öldüren birini yaralanan şüpheli tutuklandı.
İzmir Dikili'de bir kişi sokaktaki köpeklere av tüfeğiyle ateş ederek ikisini öldürdü, birini yaraladı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sosyal medya ayağa kalktı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki 3 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu olayı V.Z'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İkisi hayatını kaybetti

Şüphelinin tüfekle ateş açtığı 3 köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
TÜRKİYE
Martıya eziyet eden yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek
22 Temmuz, 11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала