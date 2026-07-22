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Martıya eziyet eden yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek
Martıya eziyet eden yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir martıya eziyet ettiği öne sürülen Bangladeş uyruklu M.F. (34) polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında 5199 sayılı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'nde, 18 Temmuz Cumartesi günü bir kişinin bir martının kanadını kırarak hayvana eziyet ettiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, iki bacağı bulunmayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şüphelinin kimliğinin Bangladeş uyruklu M.F. (34) olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunamayan şüpheli, yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı.Martının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildiTedavi altına alınan martının bulunduğu veteriner kliniğinden edinilen bilgiye göre, hayvanın kanadında kırık tespit edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, olayla ilgili adli işlem yapılmasına gerek görülmedi.Sınır dışı işlemi başlatıldıÖte yandan, Bangladeş uyruklu M.F. hakkında, "kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu" değerlendirilerek 20 Temmuz'da sınır dışı işlemleri başlatıldı.M.F., deport edilmek üzere Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hatayda-maymun-panigi-1-kisiyi-yaralayan-maymun-yakalandi-ve-koruma-altina-alindi-1107453619.html
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martı, üsküdar, i̇şkence
martı, üsküdar, i̇şkence

Martıya eziyet eden yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek

11:18 22.07.2026 (güncellendi: 11:19 22.07.2026)
© AAAraştırma: Martılar, insanları taklit ediyor
Araştırma: Martılar, insanları taklit ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir martıya eziyet ettiği öne sürülen Bangladeş uyruklu M.F. (34) polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, "kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu" değerlendirilerek sınır dışı (deport) işlemi başlatıldı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'nde, 18 Temmuz Cumartesi günü bir kişinin bir martının kanadını kırarak hayvana eziyet ettiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, iki bacağı bulunmayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şüphelinin kimliğinin Bangladeş uyruklu M.F. (34) olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunamayan şüpheli, yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı.

Martının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi

Tedavi altına alınan martının bulunduğu veteriner kliniğinden edinilen bilgiye göre, hayvanın kanadında kırık tespit edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, olayla ilgili adli işlem yapılmasına gerek görülmedi.

Sınır dışı işlemi başlatıldı

Öte yandan, Bangladeş uyruklu M.F. hakkında, "kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu" değerlendirilerek 20 Temmuz'da sınır dışı işlemleri başlatıldı.
M.F., deport edilmek üzere Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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