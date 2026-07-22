https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/martiya-eziyet-eden-yabanci-uyruklu-supheli-sinir-disi-edilecek-1107454032.html

Martıya eziyet eden yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek

Martıya eziyet eden yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir martıya eziyet ettiği öne sürülen Bangladeş uyruklu M.F. (34) polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında 5199 sayılı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T11:18+0300

2026-07-22T11:18+0300

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martı

üsküdar

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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'nde, 18 Temmuz Cumartesi günü bir kişinin bir martının kanadını kırarak hayvana eziyet ettiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, iki bacağı bulunmayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şüphelinin kimliğinin Bangladeş uyruklu M.F. (34) olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunamayan şüpheli, yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı.Martının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildiTedavi altına alınan martının bulunduğu veteriner kliniğinden edinilen bilgiye göre, hayvanın kanadında kırık tespit edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, olayla ilgili adli işlem yapılmasına gerek görülmedi.Sınır dışı işlemi başlatıldıÖte yandan, Bangladeş uyruklu M.F. hakkında, "kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu" değerlendirilerek 20 Temmuz'da sınır dışı işlemleri başlatıldı.M.F., deport edilmek üzere Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hatayda-maymun-panigi-1-kisiyi-yaralayan-maymun-yakalandi-ve-koruma-altina-alindi-1107453619.html

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martı, üsküdar, i̇şkence