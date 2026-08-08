https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rus-disisleri-bati-ve-ukrayna-gurcistani-guney-kafkasyada-kanli-maceralara-suruklemeye-calisiyor-1107866469.html

Rus Dışişleri: Batı ve Ukrayna, Gürcistan'ı Güney Kafkasya'da kanlı maceralara sürüklemeye çalışıyor

Rus Dışişleri: Batı ve Ukrayna, Gürcistan'ı Güney Kafkasya'da kanlı maceralara sürüklemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı, Ukrayna ve Gürcistan'daki radikallerin Tiflis'i Güney Kafkasya’da kanlı maceralara sürüklemeye çalıştığını belirtti. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T14:45+0300

2026-08-08T14:45+0300

2026-08-08T14:45+0300

dünya

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rusya dışişleri bakanlığı

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güney osetya

güney osetya savaşı

abhazya

dmitriy medvedev

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2008 Rusya-Gürcistan çatışmasının (Güney Osetya Savaşı) başlamasının yıldönümünde yaptığı açıklamada Batı, Kiev ve Gürcü radikallerin Tiflis'i Güney Kafkasya’da ‘yeni kanlı maceralara’ sürüklemeye çalıştığını ifade etti.Bakanlık, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için Abhazya, Güney Osetya ve Gürcistan'ın güç kullanmama ve sınır belirleme sürecini başlatma konusunda anlaşmaları gerektiğini ifade etti.Açıklamada, “Bu görevler, Batılıların, Kiev'deki Nazi rejiminin ve Gürcistan’daki radikal siyasi güçlerinin Tiflis'i Güney Kafkasya'da yeni kanlı maceralara çekme girişimleri karşısında özellikle önem kazanıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın taraflar arasındaki müzakerelere destek olmaya devam etmeye hazır olduğuna dikkat çekilen açıklamada, o günkü çatışmadan (eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail) Saakaşvili rejiminin sorumlu tutmanın ise haklı gerekçelere dayalı olduğu vurgulandı.208 Güney Osetya SavaşıDönemin Cumhurbaşkanı Saakaşvili liderliğindeki Gürcistan ordusu, 8 Ağustos 2008 gecesi Güney Osetya'yı Grad çoklu roketatarlarla bombalamıştı. Gürcü birlikleri cumhuriyete saldırırken, başkent Tskhinvali'yi ağır bir şekilde tahrip etmişti.Birçoğu Rus vatandaşlığına geçmiş olan Güney Osetya halkını savunan Rusya, dönemin devlet başkanı Dmitriy Medvedev’in kararıyla asker yollamış ve 5 gün süren çatışmaların ardından Gürcü ordusunu geri püskürtmüştü.Aynı yılın 26 Ağustos'unda Moskova, Güney Osetya ve bir başka eski Gürcü özerkliği olan Abhazya'nın egemenliğini tanıdığını duyururken, defalarca bu kararın mevcut gerçekleri yansıttığını ve revizyona tabi olmadığını ifade etmişti.Öte yandan Gürcistan hala Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımazken, bu bölgeleri kendi toprakları içerisinde görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/ivanisvili-gurcistan-2008-savasi-nedeniyle-osetyalilardan-ozur-dileme-erdemini-gosterecek-1088031751.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, gürcistan, batı, ukrayna, güney osetya, güney osetya savaşı, abhazya, dmitriy medvedev, mihail saakaşvili