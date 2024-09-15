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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/ivanisvili-gurcistan-2008-savasi-nedeniyle-osetyalilardan-ozur-dileme-erdemini-gosterecek-1088031751.html
İvanişvili: Gürcistan 2008 savaşı nedeniyle Osetyalılardan özür dileme erdemini gösterecek
İvanişvili: Gürcistan 2008 savaşı nedeniyle Osetyalılardan özür dileme erdemini gösterecek
Sputnik Türkiye
Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu İvanişvili, Gürcistan’ın 2008 savaşı nedeniyle Güney Osetya halkından özür... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T00:53+0300
2024-09-15T00:52+0300
dünya
bidzina ivanişvili
gürcistan
gürcü rüyası
parlamento seçimleri
güney osetya
ulusal hareket partisi
mihail saakaşvili
abhazya
rusya
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Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili, ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri kampanyası çerçevesinde düzenlenen mitingde. Gürcistan'ın 2008'deki askeri çatışma nedeniyle Osetyalılardan özür dileme erdemini göstereceğini söyledi.İvanişvili, “Ulusal Hareket hainlerinin dışarıdan aldıkları emirle 2008 yılında Osetyalı kardeşlerimize karşı başlattıkları savaş nedeniyle özür dileme gücünü kendimizde bulacağız" dedi.İvanişvili, iki halk arasında yaratılan düşmanlığın Hıristiyan inancının temeli olan bağışlama ve gerçek barışla son bulacağını kaydetti.Politikacı, Ekim ayındaki parlamento seçimlerini iktidar partisinin kazanması halinde, 2008'deki askeri operasyonlardan sorumluğu bulunanların tamamının adalet önüne çıkarılacağını bir kez daha vurguladı.Dönemin Cumhurbaşkanı Saakaşvili liderliğindeki Gürcistan ordusu, 8 Ağustos 2008 gecesi Güney Osetya'yı Grad çoklu roketatarlarla bombalamıştı.Gürcü birlikleri cumhuriyete saldırırken, başkent Tskhinvali'yi ağır bir şekilde tahrip etti.Birçoğu Rus vatandaşlığına geçmiş olan Güney Osetya halkını savunan Rusya, dönemin devlet başkanı Dmitriy Medvedev’in kararıyla cumhuriyete asker çıkarmış ve 5 gün süren çatışmaların ardından Gürcü ordusunu geri püskürtmüştü.Aynı yılın 26 Ağustos'unda Moskova, Güney Osetya ve bir başka eski Gürcü özerkliği olan Abhazya'nın egemenliğini tanıdığını duyururken, Moskova, defalarca bu kararın mevcut gerçekleri yansıttığını ve revizyona tabi olmadığını ifade etmişti.Öte yandan Gürcistan hala Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımazken, bu bölgeleri kendi toprakları içerisinde görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rus-dis-istihbarati-abd-gurcistandaki-secim-mudahalesine-agit-yapisini-bulastiracak-1087895830.html
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bidzina ivanişvili, gürcistan, gürcü rüyası, parlamento seçimleri, güney osetya, ulusal hareket partisi, mihail saakaşvili, abhazya, rusya, dmitriy medvedev
bidzina ivanişvili, gürcistan, gürcü rüyası, parlamento seçimleri, güney osetya, ulusal hareket partisi, mihail saakaşvili, abhazya, rusya, dmitriy medvedev

İvanişvili: Gürcistan 2008 savaşı nedeniyle Osetyalılardan özür dileme erdemini gösterecek

00:53 15.09.2024
© Flickr / George MelGürcistan bayrağı
Gürcistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
© Flickr / George Mel
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Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu İvanişvili, Gürcistan’ın 2008 savaşı nedeniyle Güney Osetya halkından özür dileyeceğini belirtti.
Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili, ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri kampanyası çerçevesinde düzenlenen mitingde. Gürcistan'ın 2008'deki askeri çatışma nedeniyle Osetyalılardan özür dileme erdemini göstereceğini söyledi.
İvanişvili, “Ulusal Hareket hainlerinin dışarıdan aldıkları emirle 2008 yılında Osetyalı kardeşlerimize karşı başlattıkları savaş nedeniyle özür dileme gücünü kendimizde bulacağız" dedi.
İvanişvili, iki halk arasında yaratılan düşmanlığın Hıristiyan inancının temeli olan bağışlama ve gerçek barışla son bulacağını kaydetti.
Politikacı, Ekim ayındaki parlamento seçimlerini iktidar partisinin kazanması halinde, 2008'deki askeri operasyonlardan sorumluğu bulunanların tamamının adalet önüne çıkarılacağını bir kez daha vurguladı.
Dönemin Cumhurbaşkanı Saakaşvili liderliğindeki Gürcistan ordusu, 8 Ağustos 2008 gecesi Güney Osetya'yı Grad çoklu roketatarlarla bombalamıştı.
Gürcü birlikleri cumhuriyete saldırırken, başkent Tskhinvali'yi ağır bir şekilde tahrip etti.
Birçoğu Rus vatandaşlığına geçmiş olan Güney Osetya halkını savunan Rusya, dönemin devlet başkanı Dmitriy Medvedev’in kararıyla cumhuriyete asker çıkarmış ve 5 gün süren çatışmaların ardından Gürcü ordusunu geri püskürtmüştü.
Aynı yılın 26 Ağustos'unda Moskova, Güney Osetya ve bir başka eski Gürcü özerkliği olan Abhazya'nın egemenliğini tanıdığını duyururken, Moskova, defalarca bu kararın mevcut gerçekleri yansıttığını ve revizyona tabi olmadığını ifade etmişti.
Öte yandan Gürcistan hala Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımazken, bu bölgeleri kendi toprakları içerisinde görüyor.
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