Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rus-diplomat-ulyanov-abd-iran-catismasi-yalnizca-diplomasiyle-sona-erebilir-1107867284.html
Rus diplomat Ulyanov: ABD-İran çatışması yalnızca diplomasiyle sona erebilir
Rus diplomat Ulyanov: ABD-İran çatışması yalnızca diplomasiyle sona erebilir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için tek etkili... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T16:46+0300
2026-08-08T16:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
mihail ulyanov
rusya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
dan caine
scott bessent
donald trump
i̇ran dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_0:147:2501:1553_1920x0_80_0_0_d0d44d7aec7c45fc27097a5e34fe9c9e.jpg
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD medyasında yer alan iddiaları yorumlayan Ulyanov, “Çatışmadan çıkış için etkili bir strateji yalnızca diplomatik kanallar üzerinden hayata geçirilebilir” ifadelerini kullandı.ABD televizyon kanalı CNN, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in, etkili askeri senaryoların tükenmesi ve mühimmat sıkıntısı nedeniyle Beyaz Saray’ı haftalardır İran’la çatışmaya son verecek bir yol aramaya ikna etmeye çalıştığını öne sürmüştü.Sürece ilişkin ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, cuma günü yaptığı açıklamada, Washington’un İran’la 30-60 gün süreli bir ateşkes anlaşmasını her an imzalayabileceğine işaret etmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, üzerinde çalışılan taslak anlaşma sayesinde Tahran’a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmuştu. Trump, anlaşmanın çerçevesinde Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine açılması ve İran’ın nükleer programına ilişkin bazı düzenlemelerin yer aldığını belirtmişti.Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ile Umman’ın gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine ilişkin rota ve coğrafi ayrıntılar üzerinde mutabakata vardığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-disisleri-bakani-arakci-hurmuz-bogazinin-acilmasi-diger-sartlara-bagli-1107866811.html
rusya
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_118:0:2382:1698_1920x0_80_0_0_f2927bf5d7e0a6426016c9ba8d78f215.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mihail ulyanov, rusya, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, dan caine, scott bessent, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı, cnn
mihail ulyanov, rusya, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, dan caine, scott bessent, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı, cnn

Rus diplomat Ulyanov: ABD-İran çatışması yalnızca diplomasiyle sona erebilir

16:46 08.08.2026
© Sputnik / Владимир АстапковичRusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович
Abone ol
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için tek etkili yolun diplomatik kanallar olduğunu belirtti.
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD medyasında yer alan iddiaları yorumlayan Ulyanov, “Çatışmadan çıkış için etkili bir strateji yalnızca diplomatik kanallar üzerinden hayata geçirilebilir” ifadelerini kullandı.
ABD televizyon kanalı CNN, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in, etkili askeri senaryoların tükenmesi ve mühimmat sıkıntısı nedeniyle Beyaz Saray’ı haftalardır İran’la çatışmaya son verecek bir yol aramaya ikna etmeye çalıştığını öne sürmüştü.
Sürece ilişkin ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, cuma günü yaptığı açıklamada, Washington’un İran’la 30-60 gün süreli bir ateşkes anlaşmasını her an imzalayabileceğine işaret etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, üzerinde çalışılan taslak anlaşma sayesinde Tahran’a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmuştu. Trump, anlaşmanın çerçevesinde Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine açılması ve İran’ın nükleer programına ilişkin bazı düzenlemelerin yer aldığını belirtmişti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ile Umman’ın gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine ilişkin rota ve coğrafi ayrıntılar üzerinde mutabakata vardığını duyurmuştu.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın açılması diğer şartlara bağlı
15:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала