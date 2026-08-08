https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rus-diplomat-ulyanov-abd-iran-catismasi-yalnizca-diplomasiyle-sona-erebilir-1107867284.html

Rus diplomat Ulyanov: ABD-İran çatışması yalnızca diplomasiyle sona erebilir

Rus diplomat Ulyanov: ABD-İran çatışması yalnızca diplomasiyle sona erebilir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için tek etkili... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T16:46+0300

2026-08-08T16:46+0300

2026-08-08T16:46+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

mihail ulyanov

rusya

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

dan caine

scott bessent

donald trump

i̇ran dışişleri bakanlığı

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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, X sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD medyasında yer alan iddiaları yorumlayan Ulyanov, “Çatışmadan çıkış için etkili bir strateji yalnızca diplomatik kanallar üzerinden hayata geçirilebilir” ifadelerini kullandı.ABD televizyon kanalı CNN, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in, etkili askeri senaryoların tükenmesi ve mühimmat sıkıntısı nedeniyle Beyaz Saray’ı haftalardır İran’la çatışmaya son verecek bir yol aramaya ikna etmeye çalıştığını öne sürmüştü.Sürece ilişkin ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, cuma günü yaptığı açıklamada, Washington’un İran’la 30-60 gün süreli bir ateşkes anlaşmasını her an imzalayabileceğine işaret etmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, üzerinde çalışılan taslak anlaşma sayesinde Tahran’a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmuştu. Trump, anlaşmanın çerçevesinde Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine açılması ve İran’ın nükleer programına ilişkin bazı düzenlemelerin yer aldığını belirtmişti.Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ile Umman’ın gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine ilişkin rota ve coğrafi ayrıntılar üzerinde mutabakata vardığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-disisleri-bakani-arakci-hurmuz-bogazinin-acilmasi-diger-sartlara-bagli-1107866811.html

rusya

i̇ran

hürmüz boğazı

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mihail ulyanov, rusya, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, dan caine, scott bessent, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı, cnn