https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-disisleri-bakani-arakci-hurmuz-bogazinin-acilmasi-diger-sartlara-bagli-1107866811.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın açılması diğer şartlara bağlı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın açılması diğer şartlara bağlı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının belirlenmesine ilişkin Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
türkiye
abbas arakçi
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hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının belirlenmesine ilişkin Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirterek, Boğaz'ın açılmasının bazı şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi.İran resmi ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile üst düzey yetkililerin katılımıyla "Gazeteciler Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir güzergah belirlenmesi konusunda Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirtti.İranlı Bakan, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır" dedi.Arakçi, ABD'nin temmuz başında başlattığı müdahalelerden önce Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin savaş öncesi seviyenin yüzde 60'ına kadar toparlandığını ifade etti."Mutabakatın ihlal edilmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması kesinlikle kabul edilemez" diyen Arakçi, Umman ile geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını aktardı.Hürmüz Boğazı için geçici güzergah çalışmasıArakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki önceki Trafik Ayrım Düzeni'nin (TAD) artık Tahran için kabul edilebilir olmadığını belirtti.Umman ile devam eden görüşmelerin, güncellenmiş haritalara dayalı askeri ve deniz müzakereleri sonrasında kalıcı bir TAD için temel oluşturacak geçici bir rota belirlenmesine odaklandığını ifade eden Arakçi, teknik ve hukuki karmaşıklıklar nedeniyle şu aşamada geçici bir geçiş hattından söz edildiğini kaydetti.Arakçi, nihai düzenleme sağlanıncaya kadar geçici uygulamanın esas alınacağını belirterek, "İki ülkenin kara ve deniz kuvvetleri arasında mevcut haritalar temelinde görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerin sonuçlanmasının ardından yeni güzergah belirlenecektir." dedi.Yeni güzergahın belirlenmesinde teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-lideri-hamaneyin-basdanismani-bolge-ulkeleri-artan-isbirligiyle-guvenligi-saglayabilirler-1107866632.html
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türkiye, abbas arakçi, mesud pezeşkiyan, hürmüz boğazı, umman
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın açılması diğer şartlara bağlı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının belirlenmesine ilişkin Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirterek, Boğaz'ın açılmasının ABD'nin mutabakat ihlalini telafi etmesi başta olmak üzere bazı şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahının belirlenmesine ilişkin Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirterek, Boğaz'ın açılmasının bazı şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile üst düzey yetkililerin katılımıyla "Gazeteciler Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir güzergah belirlenmesi konusunda Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirtti.
İranlı Bakan, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır" dedi.
Arakçi, ABD'nin temmuz başında başlattığı müdahalelerden önce Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin savaş öncesi seviyenin yüzde 60'ına kadar toparlandığını ifade etti.
"Mutabakatın ihlal edilmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması kesinlikle kabul edilemez" diyen Arakçi, Umman ile geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını aktardı.
Hürmüz Boğazı için geçici güzergah çalışması
Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki önceki Trafik Ayrım Düzeni'nin (TAD) artık Tahran için kabul edilebilir olmadığını belirtti.
Umman ile devam eden görüşmelerin, güncellenmiş haritalara dayalı askeri ve deniz müzakereleri sonrasında kalıcı bir TAD için temel oluşturacak geçici bir rota belirlenmesine odaklandığını ifade eden Arakçi, teknik ve hukuki karmaşıklıklar nedeniyle şu aşamada geçici bir geçiş hattından söz edildiğini kaydetti.
Arakçi, nihai düzenleme sağlanıncaya kadar geçici uygulamanın esas alınacağını belirterek, "İki ülkenin kara ve deniz kuvvetleri arasında mevcut haritalar temelinde görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerin sonuçlanmasının ardından yeni güzergah belirlenecektir." dedi.
Yeni güzergahın belirlenmesinde teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti.