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RDIF Başkanı Dmitriyev: AB, kendi tetiklediği bir enerji kriziyle karşı karşıya
RDIF Başkanı Dmitriyev: AB, kendi tetiklediği bir enerji kriziyle karşı karşıya
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus gazından vazgeçme politikasının Avrupa Birliği’ni ciddi bir enerji krizine sürüklediğini ve... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T22:43+0300
2026-08-08T22:43+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
avrupa birliği
ab
enerji krizi
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
almanya
hollanda
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazından kademeli olarak vazgeçme politikasının beraberinde yeni bir enerji krizini getirdiğini ifade etti.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Dmitriyev, kış mevsiminin yaklaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Avrupa Birliği Konseyi, ocak ayında Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve boru hattı gazı ithalatından kademeli olarak vazgeçilmesini öngören bir düzenlemeyi onaylamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/afd-abd-ve-abnin-rusya-iran-politikasi-nedeniyle-almanyanin-enerji-guvenligi-tehlikede-1107804150.html
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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ab, enerji krizi, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), almanya, hollanda
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ab, enerji krizi, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), almanya, hollanda

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB, kendi tetiklediği bir enerji kriziyle karşı karşıya

22:43 08.08.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus gazından vazgeçme politikasının Avrupa Birliği’ni ciddi bir enerji krizine sürüklediğini ve yer altı gaz depolarının yeterince doldurulamadığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazından kademeli olarak vazgeçme politikasının beraberinde yeni bir enerji krizini getirdiğini ifade etti.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Dmitriyev, kış mevsiminin yaklaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Rus gazından vazgeçildiği bir ortamda kış yaklaşıyor: Almanya, normalde yüzde 75 olması gereken yer altı gaz depolarını yalnızca yüzde 47.6 oranında doldurabildi. Hollanda'da ise alışılmış yüzde 77 seviyesine karşılık bu oran sadece yüzde 38.5'te kaldı. AB, kendi eliyle tetiklediği bir enerji kriziyle karşı karşıya.
Avrupa Birliği Konseyi, ocak ayında Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve boru hattı gazı ithalatından kademeli olarak vazgeçilmesini öngören bir düzenlemeyi onaylamıştı.
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