https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rdif-baskani-dmitriyev-ab-kendi-tetikledigi-bir-enerji-kriziyle-karsi-karsiya-1107870773.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB, kendi tetiklediği bir enerji kriziyle karşı karşıya

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB, kendi tetiklediği bir enerji kriziyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus gazından vazgeçme politikasının Avrupa Birliği’ni ciddi bir enerji krizine sürüklediğini ve... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T22:43+0300

2026-08-08T22:43+0300

2026-08-08T22:43+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

avrupa birliği

ab

enerji krizi

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

almanya

hollanda

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus gazından kademeli olarak vazgeçme politikasının beraberinde yeni bir enerji krizini getirdiğini ifade etti.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Dmitriyev, kış mevsiminin yaklaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Avrupa Birliği Konseyi, ocak ayında Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve boru hattı gazı ithalatından kademeli olarak vazgeçilmesini öngören bir düzenlemeyi onaylamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/afd-abd-ve-abnin-rusya-iran-politikasi-nedeniyle-almanyanin-enerji-guvenligi-tehlikede-1107804150.html

almanya

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ab, enerji krizi, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), almanya, hollanda