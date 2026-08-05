https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/afd-abd-ve-abnin-rusya-iran-politikasi-nedeniyle-almanyanin-enerji-guvenligi-tehlikede-1107804150.html

AfD: ABD ve AB’nin Rusya-İran politikası nedeniyle Almanya’nın enerji güvenliği tehlikede

AfD: ABD ve AB’nin Rusya-İran politikası nedeniyle Almanya’nın enerji güvenliği tehlikede

Sputnik Türkiye

Almanya’da muhalefet partisi AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, ABD ve AB’nin Rusya ve İran’a karşı izlediği çatışmacı çizginin Avrupa’yı ucuz enerjiden... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T23:51+0300

2026-08-05T23:51+0300

2026-08-05T23:51+0300

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Almanya’da muhalefetteki sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile İran’a yönelik politikalarının Avrupa’da enerji kıtlığına ve fiyat artışlarına neden olduğunu ifade etti.Almanya’nın kış dönemine hazırlık için tam kapasiteye yakın dolu gaz depolarına ve güçlü bir enerji rezervine ihtiyaç duyduğunu belirten Chrupalla, mevcut kriz ortamında çatışmaların derinleştirilmesi yerine barışçıl çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguladı.Gaz depolarında doluluk endişesiAB ülkeleri, bu yıl yer altı doğal gaz depolarını geçmiş yıllara kıyasla daha yavaş bir tempoyla dolduruyor. Rus enerji şirketi Gazprom’un tahminlerine göre, mevcut enjeksiyon hızının sürmesi halinde Avrupa’daki gaz depolama tesislerinin doluluk oranının 1 Ekim itibarıyla yüzde 75’in altında kalması bekleniyor.Isınma sezonu başlamadan önce depolardaki gaz miktarının yetersiz kalmasının, yaklaşan kış döneminde Avrupa’daki tüketicilere güvenli gaz arzı sağlanması açısından ciddi riskler doğuracağı belirtiliyor.Avrupa Komisyonu verilerine göre, yer altı doğal gaz depolama tesisleri kış aylarında AB’nin gaz talebinin üçte birine kadar olan kısmını karşılayarak arz güvenliğinde kilit rol oynuyor. AB, normal şartlarda üye ülkelerin depolarını 1 Kasım’a kadar en az yüzde 90 oranında doldurmasını hedefliyordu.Ancak Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve yakıt tedarikinde kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle Brüksel bu hedefi aşağı yönlü revize etti. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, daha önce yaptığı açıklamada AB’nin gaz depoları için doluluk hedefinin yüzde 80’e indirildiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abde-rusyadan-dogalgaz-ithalatina-yonelik-yasagin-ilk-asamasi-yururlukte-1106559826.html

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almanya için alternatif (afd), avrupa birliği, ab, i̇ran, rusya, enerji kaynakları, enerji krizi, almanya, avrupa, abd