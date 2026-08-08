Pezeşkiyan: Haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim?
© Sputnik / Majid SaeediMesud Pezeşkiyan
© Sputnik / Majid Saeedi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasından yana olduklarını belirterek, diplomatik çözümü desteklediklerini ancak ülkesinin baskı karşısında geri adım atmayacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi.
Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan ancak uygulanamayan mutabakat zaptına değinerek, şunları söyledi
"Mutabakat zaptı adına yazdıklarımızı tüm gücümüzle savunacağız. Eksik kaldığımız bir madde bulun. Neden sürekli 'savaşalım' demek zorundayız? İsrail'in istediği bu. İsrail savaşın devam etmesini istiyor."
Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer bizi teslim olmaya zorlamak istiyorlarsa, savaşacağız, geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz ama haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim? İçeridekilerden bazıları, bilerek veya bilmeyerek, aynı mesajı tekrar ediyorlar."
Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında ABD ile varılan mutabakat konusunda anlaşmazlık olup olmadığının sorulması üzerine Pezeşkiyan, şu cevabı verdi:
"Bu konudaki karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındı ve tüm güvenlik, savunma ve askeri güçler bunu savundu ve kabul etti.
Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında tam bir uyum var.
Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkeleri hedef alma niyeti olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Bize bir yerden saldırı düzenlenirse, doğal olarak saldırının gerçekleştirildiği aynı yer hedef alınabilir."
"Diğer ülkelere saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Siyonist İsrail'in, 'Büyük İsrail' hedefinin aksine 'Büyük İran' peşinde değiliz. Komşu ülkelerin tümünü kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Çatışmaya gerek yok ve biz sınırları paylaşıyoruz ve komşuyuz. Buna karşılık İsrail, Müslüman milletlerin sınırlarına saygı göstermiyor, işgale ve topraklarını ele geçirmeye odaklanmış durumda."
İsrail ve ABD'nin Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalıştığına dair değerlendirmede bulunan Pezeşkiyan, şunları söyledi:
"Bunu engellemek için çalışıyoruz. Elbette, farklı bakış açılarından kaynaklanan içsel zorluklarla da karşı karşıyayız. Ve doğal olarak, Amerika ve İsrail bu durumdan yararlanıyor. Daha önce de belirttiğim gibi inancım tüm Müslümanların kardeş olduğudur."