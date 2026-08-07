https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/ispanya-italyaya-sinir-kontrolu-uygulanacak-1107856986.html

İspanya: İtalya'ya sınır kontrolü uygulanacak

İspanya: İtalya'ya sınır kontrolü uygulanacak

Sputnik Türkiye

İspanya, İtalya ile düzensiz göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Cumartesi gece yarısından 7 Eylül'e kadar İtalya'dan gelen uçak ve gemilere yönelik... 07.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-07T22:58+0300

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İspanya hükümeti, düzensiz göç konusunda İtalya ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, Cumartesi gece yarısından başlayarak 7 Eylül'e kadar İtalya'dan ülkeye giriş yapan uçak ve gemilere sınır kontrolü uygulanacağını açıkladı.Yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen yolcuların yanı sıra bu ülke üzerinden giriş yapan diğer ülke vatandaşlarının da pasaport, uyruk ve vize kontrollerinden geçirileceği bildirildi. Kararın gerekçesi olarak ise 'süregelen düzensiz göç baskısı' gösterildi.İspanya'nın bu adımına karşılık İtalya da kendi sınır önlemlerini yürürlüğe koydu. İtalyan tarafı, alınan tedbirlerin 30 Temmuz'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yaklaşık 72 bin kişinin akın etmesinin ardından gündeme geldiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/lubnan-cumhurbaskani-avn-turkiye-basta-elektrik-ve-petrol-olmak-uzere-enerji-alaninda-lubnana-1107856839.html

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