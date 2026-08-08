https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/medvedev-rusyanin-ulusal-cikarlari-her-seyden-onemlidir-1107866975.html
Medvedev: Rusya'nın ulusal çıkarları her şeyden önemlidir
Medvedev: Rusya'nın ulusal çıkarları her şeyden önemlidir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın ulusal çıkarlarının her şeyden önemli olduğunu vurguladı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T15:49+0300
2026-08-08T15:49+0300
2026-08-08T15:49+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güney Osetya Savaşı olarak bilinen 2008 Rusya-Gürcistan çatışmasının 18. yıldönümünde Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.Medvedev, 2008 yılında Rusya'nın, Batı'nın histerisine rağmen Abhazya ve Güney Osetya halkını koruyarak bir güç sınavından geçtiğini, cumhuriyet sakinlerine ise refah içinde yaşama ve gelişme imkanı verildiğini belirtti.Rusya'nın kolektif Batı'nın tutumunu önemsemediğini dile getiren Medvedev, şöyle devam etti:2008'de Fransa'nın krizi çözmeye yönelik attığı yapıcı adımlara dikkat çeken Medvedev, günümüzde Batı diplomasisinin, siyasi krizleri çözme aracı olarak tamamen itibarını kaybetmiş durumda olduğunu, bunun en belirgin örneğinin, Ukrayna'ya silah pompalamayı amaçlayan Batı'nın bir oyunu olan Minsk anlaşmaları olduğunu vurguladı.Batı'nın bir zamanlar Saakaşvili'yi desteklediği gibi şimdi Vladimir Zelenskiy’i de desteklediğini söyleyen Medvedev, ancak durum eşitlendiğinde tıpkı Saakaşvili'ye yaptığı gibi kendisine sırt çevireceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyadan-guney-kafkasyada-guvenlik-cagrisi-abhazya-ve-guney-osetya-icin-baglayici-anlasma-vurgusu-1106925313.html
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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, sputnik, güney osetya savaşı, değerlendirme, küresel güney, brics, abhazya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, sputnik, güney osetya savaşı, değerlendirme, küresel güney, brics, abhazya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
Medvedev: Rusya'nın ulusal çıkarları her şeyden önemlidir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın ulusal çıkarlarının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güney Osetya Savaşı olarak bilinen 2008 Rusya-Gürcistan çatışmasının 18. yıldönümünde Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
Medvedev, 2008 yılında Rusya'nın, Batı'nın histerisine rağmen Abhazya ve Güney Osetya halkını koruyarak bir güç sınavından geçtiğini, cumhuriyet sakinlerine ise refah içinde yaşama ve gelişme imkanı verildiğini belirtti.
Rusya'nın kolektif Batı'nın tutumunu önemsemediğini dile getiren Medvedev, şöyle devam etti:
Ancak küresel çoğunluk olan başka bir uluslararası topluluk ta var: Çin, Hindistan, Küresel Güney ülkeleri, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü ortaklarımız. Onların tutumu bizim için önemli ve kendileriyle yapıcı bir diyalog içindeyiz. Ancak nihayetinde Rusya'nın ulusal çıkarları her şeyden önemlidir.
2008'de Fransa'nın krizi çözmeye yönelik attığı yapıcı adımlara dikkat çeken Medvedev, günümüzde Batı diplomasisinin, siyasi krizleri çözme aracı olarak tamamen itibarını kaybetmiş durumda olduğunu, bunun en belirgin örneğinin, Ukrayna'ya silah pompalamayı amaçlayan Batı'nın bir oyunu olan Minsk anlaşmaları olduğunu vurguladı.
Batı'nın bir zamanlar Saakaşvili'yi desteklediği gibi şimdi Vladimir Zelenskiy’i de desteklediğini söyleyen Medvedev, ancak durum eşitlendiğinde tıpkı Saakaşvili'ye yaptığı gibi kendisine sırt çevireceğini ifade etti.