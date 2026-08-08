https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/medvedev-rusyanin-ulusal-cikarlari-her-seyden-onemlidir-1107866975.html

Medvedev: Rusya'nın ulusal çıkarları her şeyden önemlidir

Medvedev: Rusya'nın ulusal çıkarları her şeyden önemlidir

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın ulusal çıkarlarının her şeyden önemli olduğunu vurguladı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T15:49+0300

2026-08-08T15:49+0300

2026-08-08T15:49+0300

dünya

rusya

rusya güvenlik konseyi

dmitriy medvedev

sputnik

güney osetya savaşı

değerlendirme

küresel güney

brics

abhazya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569426_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_188c87d44edb02d5dacad95fa8772415.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güney Osetya Savaşı olarak bilinen 2008 Rusya-Gürcistan çatışmasının 18. yıldönümünde Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.Medvedev, 2008 yılında Rusya'nın, Batı'nın histerisine rağmen Abhazya ve Güney Osetya halkını koruyarak bir güç sınavından geçtiğini, cumhuriyet sakinlerine ise refah içinde yaşama ve gelişme imkanı verildiğini belirtti.Rusya'nın kolektif Batı'nın tutumunu önemsemediğini dile getiren Medvedev, şöyle devam etti:2008'de Fransa'nın krizi çözmeye yönelik attığı yapıcı adımlara dikkat çeken Medvedev, günümüzde Batı diplomasisinin, siyasi krizleri çözme aracı olarak tamamen itibarını kaybetmiş durumda olduğunu, bunun en belirgin örneğinin, Ukrayna'ya silah pompalamayı amaçlayan Batı'nın bir oyunu olan Minsk anlaşmaları olduğunu vurguladı.Batı'nın bir zamanlar Saakaşvili'yi desteklediği gibi şimdi Vladimir Zelenskiy’i de desteklediğini söyleyen Medvedev, ancak durum eşitlendiğinde tıpkı Saakaşvili'ye yaptığı gibi kendisine sırt çevireceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyadan-guney-kafkasyada-guvenlik-cagrisi-abhazya-ve-guney-osetya-icin-baglayici-anlasma-vurgusu-1106925313.html

rusya

abhazya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, sputnik, güney osetya savaşı, değerlendirme, küresel güney, brics, abhazya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)