https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rusyadan-guney-kafkasyada-guvenlik-cagrisi-abhazya-ve-guney-osetya-icin-baglayici-anlasma-vurgusu-1106925313.html
Rusya’dan Güney Kafkasya’da güvenlik çağrısı: Abhazya ve Güney Osetya için bağlayıcı anlaşma vurgusu
Rusya’dan Güney Kafkasya’da güvenlik çağrısı: Abhazya ve Güney Osetya için bağlayıcı anlaşma vurgusu
Sputnik Türkiye
Rusya, Cenevre’deki 67. Uluslararası Güvenlik ve İstikrar Görüşmeleri’nde Gürcistan ile Abhazya ve Güney Osetya arasında “güç kullanılmamasına” yönelik hukuken... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T22:08+0300
2026-07-01T22:08+0300
2026-07-01T22:08+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrara ilişkin 67. Uluslararası Müzakereler kapsamında, Abhazya ve Güney Osetya’nın kalıcı güvenliğini garanti altına alacak somut adımlar atılması çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürcistan ile her iki cumhuriyet arasında “güç kullanılmaması” ilkesini güvenceye alacak, hukuken bağlayıcı bir anlaşma hazırlanması gerektiği ifade edildi.İsviçre'nin Cenevre kentinde 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Birliği'nin (AB) eş başkanlık ettiği görüşmelere; Abhazya, Gürcistan, Güney Osetya, Rusya ve ABD’den yetkililer katıldı.Rusya tarafı, böylesi bir anlaşmanın imzalanmasının uluslararası müzakere sürecine güçlü bir ivme kazandıracağını ve bölgesel istikrarın pekişmesine önemli bir katkı sunacağını vurguladı.Bakanlık ayrıca; NATO ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin derinleşmesi, Gürcistan topraklarında düzenlenen tatbikatlar ve askeri eğitim faaliyetlerine dikkat çekti. Açıklamada, önerilen güvenlik adımlarının, bu "agresif ittifakın" bölgedeki askeri varlığını artırması zemininde daha da aciliyet kazandığının altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/rus-disisleri-kiev-baris-arayisinda-degil-rusya-bunu-anliyor-ve-hicbir-yanilsamaya-kapilmiyor-1106923765.html
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rusya dışişleri bakanlığı, güney kafkasya, cenevre, gürcistan, abhazya, güney osetya, nato, agi̇t, rusya, abd, ab, birleşmiş milletler (bm)
rusya dışişleri bakanlığı, güney kafkasya, cenevre, gürcistan, abhazya, güney osetya, nato, agi̇t, rusya, abd, ab, birleşmiş milletler (bm)
Rusya’dan Güney Kafkasya’da güvenlik çağrısı: Abhazya ve Güney Osetya için bağlayıcı anlaşma vurgusu
Rusya, Cenevre’deki 67. Uluslararası Güvenlik ve İstikrar Görüşmeleri’nde Gürcistan ile Abhazya ve Güney Osetya arasında “güç kullanılmamasına” yönelik hukuken bağlayıcı bir anlaşma talep ederek artan NATO-Gürcistan iş birliğine karşı uyarıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya’da güvenlik ve istikrara ilişkin 67. Uluslararası Müzakereler kapsamında, Abhazya ve Güney Osetya’nın kalıcı güvenliğini garanti altına alacak somut adımlar atılması çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürcistan ile her iki cumhuriyet arasında “güç kullanılmaması” ilkesini güvenceye alacak, hukuken bağlayıcı bir anlaşma hazırlanması gerektiği ifade edildi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Birliği'nin (AB) eş başkanlık ettiği görüşmelere; Abhazya, Gürcistan, Güney Osetya, Rusya ve ABD’den yetkililer katıldı.
Rusya tarafı, böylesi bir anlaşmanın imzalanmasının uluslararası müzakere sürecine güçlü bir ivme kazandıracağını ve bölgesel istikrarın pekişmesine önemli bir katkı sunacağını vurguladı.
Bakanlık ayrıca; NATO ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin derinleşmesi, Gürcistan topraklarında düzenlenen tatbikatlar ve askeri eğitim faaliyetlerine dikkat çekti. Açıklamada, önerilen güvenlik adımlarının, bu "agresif ittifakın" bölgedeki askeri varlığını artırması zemininde daha da aciliyet kazandığının altı çizildi.