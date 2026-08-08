https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-lideri-hamaneyin-basdanismani-bolge-ulkeleri-artan-isbirligiyle-guvenligi-saglayabilirler-1107866632.html

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: Bölge ülkeleri artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler

İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı: Bölge ülkeleri artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler

Sputnik Türkiye

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, bölgedeki güvensizliğin ana nedeninin yabancı güçler olduğunu belirterek, bölge ülkelerinin... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T15:12+0300

2026-08-08T15:12+0300

2026-08-08T15:12+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

amerika

mücteba hamaney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125080_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b264ede8eee6e0f1bf2477a7fb124cd1.jpg

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, bölgedeki güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.Velayeti, sosyal medya platformundaki hesabından bölgesel güvenliğe ilişkin açıklama yaptı. İranlı Başdanışman, açıklamasında yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğini vurguladı.Velayeti, "Amerika ve İsrail'in yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olan yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğine dair inancı güçlendirmiştir. Bölge ülkeleri, artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.'Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı'Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu belirtti.İran'ın Tasnim Haber Ajansına göre Muhibbi, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin soruyu cevapladı ve boğazın İran açısından yalnızca ekonomik bir su yolu olmadığını ifade etti.Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin "coğrafi ve stratejik gücünün kilit unsurlarından biri" olduğunu söyledi.Boğazın yeniden açılmasının belirli şartlara bağlı olduğunu belirten Muhibbi, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın belirlediği mekanizmalara ve koşullara tabidir. İran ile Umman arasındaki müzakerelerle ilgili değildir" dedi.Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ABD'nin İran'ın koşullarını kabul etmesine ve bölgesel müzakerelere müdahale etmekten vazgeçmesine bağlı olduğunu savundu.İranlı yetkili, "Eğer ABD, İran'ın koşullarını kabul ederse, Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/bati-medyasi-abd-genelkurmay-baskani-caine-iran-savasinda-cikis-yolu-ariyor-1107860602.html

i̇ran

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, amerika, mücteba hamaney