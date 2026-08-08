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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/bati-medyasi-abd-genelkurmay-baskani-caine-iran-savasinda-cikis-yolu-ariyor-1107860602.html
Batı medyası: ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran savaşında 'çıkış yolu' arıyor
Batı medyası: ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran savaşında 'çıkış yolu' arıyor
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ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler doğurabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T10:37+0300
2026-08-08T10:37+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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donald trump
dan caine
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ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı iddia edildi.Amerikan CNN kanalının konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Caine son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştı.Caine'in, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmelerde, çatışmayı tırmandırabilecek askeri seçeneklerin oluşturabileceği riskleri gündeme getirdiği öne sürüldü.Caine'in ayrıca yalnızca hava saldırıları düzenlenerek Trump'ın savaş kapsamındaki hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu ifade ettiği iddia edildi.'Caine çıkış yolu arıyor'Görüşmelerde Caine'in, gerilimin azaltılmasına imkan tanırken ABD'nin hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterebilecek bir "çıkış yolu" üzerine yoğunlaştığı ileri sürüldü.Öte yandan kaynaklar, Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını aktardı. Trump'ın, hava saldırılarının Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/trump-muttefiki-de-la-espriella-kolombiyada-goreve-basladi-abdden-1-milyar-dolarlik-guvenlik-1107859348.html
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abd, donald trump, dan caine, cnn
abd, donald trump, dan caine, cnn

Batı medyası: ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran savaşında 'çıkış yolu' arıyor

10:37 08.08.2026
© REUTERS Nathan HowardPete Hegseth ve Dan Caine
Pete Hegseth ve Dan Caine - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© REUTERS Nathan Howard
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ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler doğurabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan 'çıkış yolu' aradığı öne sürüldü.
ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı iddia edildi.
Amerikan CNN kanalının konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Caine son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştı.
Caine'in, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmelerde, çatışmayı tırmandırabilecek askeri seçeneklerin oluşturabileceği riskleri gündeme getirdiği öne sürüldü.
Caine'in ayrıca yalnızca hava saldırıları düzenlenerek Trump'ın savaş kapsamındaki hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu ifade ettiği iddia edildi.

'Caine çıkış yolu arıyor'

Görüşmelerde Caine'in, gerilimin azaltılmasına imkan tanırken ABD'nin hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterebilecek bir "çıkış yolu" üzerine yoğunlaştığı ileri sürüldü.
Öte yandan kaynaklar, Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını aktardı. Trump'ın, hava saldırılarının Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğü belirtildi.
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