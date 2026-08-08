https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/bati-medyasi-abd-genelkurmay-baskani-caine-iran-savasinda-cikis-yolu-ariyor-1107860602.html

Batı medyası: ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran savaşında 'çıkış yolu' arıyor

Batı medyası: ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran savaşında 'çıkış yolu' arıyor

Sputnik Türkiye

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler doğurabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T10:37+0300

2026-08-08T10:37+0300

2026-08-08T10:37+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

dan caine

cnn

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ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı iddia edildi.Amerikan CNN kanalının konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Caine son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştı.Caine'in, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmelerde, çatışmayı tırmandırabilecek askeri seçeneklerin oluşturabileceği riskleri gündeme getirdiği öne sürüldü.Caine'in ayrıca yalnızca hava saldırıları düzenlenerek Trump'ın savaş kapsamındaki hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu ifade ettiği iddia edildi.'Caine çıkış yolu arıyor'Görüşmelerde Caine'in, gerilimin azaltılmasına imkan tanırken ABD'nin hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterebilecek bir "çıkış yolu" üzerine yoğunlaştığı ileri sürüldü.Öte yandan kaynaklar, Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını aktardı. Trump'ın, hava saldırılarının Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/trump-muttefiki-de-la-espriella-kolombiyada-goreve-basladi-abdden-1-milyar-dolarlik-guvenlik-1107859348.html

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abd, donald trump, dan caine, cnn