https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-guvenlik-konseyinden-hurmuz-bogazi-aciklamasi-abd-davranislarini-duzeltene-kadar-acilmayacak-1107868429.html

İran Güvenlik Konseyi'nden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'ABD davranışlarını düzeltene kadar açılmayacak'

İran Güvenlik Konseyi'nden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'ABD davranışlarını düzeltene kadar açılmayacak'

Sputnik Türkiye

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirtti. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T19:12+0300

2026-08-08T19:12+0300

2026-08-08T19:12+0300

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güvenlik konseyi

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadelerini kullandı.Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin 'İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi' gerektiğini belirtti.İranlı yetkili, ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve 'İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi' şartlarını da öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-disisleri-bakani-arakci-hurmuz-bogazinin-acilmasi-diger-sartlara-bagli-1107866811.html

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