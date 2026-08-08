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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-guvenlik-konseyinden-hurmuz-bogazi-aciklamasi-abd-davranislarini-duzeltene-kadar-acilmayacak-1107868429.html
İran Güvenlik Konseyi'nden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'ABD davranışlarını düzeltene kadar açılmayacak'
İran Güvenlik Konseyi'nden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'ABD davranışlarını düzeltene kadar açılmayacak'
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirtti. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T19:12+0300
2026-08-08T19:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
güvenlik konseyi
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadelerini kullandı.Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin 'İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi' gerektiğini belirtti.İranlı yetkili, ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve 'İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi' şartlarını da öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/iran-disisleri-bakani-arakci-hurmuz-bogazinin-acilmasi-diger-sartlara-bagli-1107866811.html
hürmüz boğazı
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güvenlik konseyi, hürmüz boğazı, i̇ran, abd
güvenlik konseyi, hürmüz boğazı, i̇ran, abd

İran Güvenlik Konseyi'nden Hürmüz Boğazı açıklaması: 'ABD davranışlarını düzeltene kadar açılmayacak'

19:12 08.08.2026
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı (Arşiv)
Hürmüz Boğazı (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© REUTERS Stringer
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadelerini kullandı.
Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin 'İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi' gerektiğini belirtti.
İranlı yetkili, ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve 'İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi' şartlarını da öne sürdü.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın açılması diğer şartlara bağlı
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