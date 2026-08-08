İçişleri Bakanı Çiftçi: Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96.5'ini toplamış durumdayız

Bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay muhterem Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine MHP'nin Genel Başkanı Bilge Devlet Adamı Dr. Devlet Bahçeli de Terörsüz Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir teşekkür de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında. Devletimizin bütün birimlerine Terörsüz Türkiye, Terörsüz bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum.