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İçişleri Bakanı Çiftçi: Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96.5'ini toplamış durumdayız
İçişleri Bakanı Çiftçi: Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96.5'ini toplamış durumdayız
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şu an itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96,5'ini toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Esenyurt'taki ziyaretlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne geldi.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiftçi, Esenyurt'ta gerçekleştirdikleri ziyaretlerde asayiş başta olmak üzere kamu hizmetlerine ilişkin detaylı bilgi aldıklarını söyledi.Esenyurt'la ilgili olarak sahipsiz sokak hayvanları konusuna değinen Çiftçi, şöyle konuştu:'Sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz'Çiftçi, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM'ye sunulduğunu ve Adalet Komisyonundan geçtiğini, TBMM Genel Kurulunda da görüşülerek kanunlaşmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
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mustafa çiftçi, akın gürlek, esenyurt, tbmm, mhp, i̇çişleri bakanlığı, türkiye
mustafa çiftçi, akın gürlek, esenyurt, tbmm, mhp, i̇çişleri bakanlığı, türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi: Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96.5'ini toplamış durumdayız
21:39 08.08.2026 (güncellendi: 21:44 08.08.2026)
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şu an itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96,5'ini toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Esenyurt'taki ziyaretlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne geldi.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiftçi, Esenyurt'ta gerçekleştirdikleri ziyaretlerde asayiş başta olmak üzere kamu hizmetlerine ilişkin detaylı bilgi aldıklarını söyledi.
Esenyurt'la ilgili olarak sahipsiz sokak hayvanları konusuna değinen Çiftçi, şöyle konuştu:
Biz bütün Türkiye'de, bütün illerimizde bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Şu an itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96,5'ini toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Barınakta veya doğal yaşam alanında sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
'Sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz'
Çiftçi, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM'ye sunulduğunu ve Adalet Komisyonundan geçtiğini, TBMM Genel Kurulunda da görüşülerek kanunlaşmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
Bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay muhterem Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine MHP'nin Genel Başkanı Bilge Devlet Adamı Dr. Devlet Bahçeli de Terörsüz Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir teşekkür de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında. Devletimizin bütün birimlerine Terörsüz Türkiye, Terörsüz bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum.