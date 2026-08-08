https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/bulgaristan-disisleri-dusen-iha-nedeniyle-ukrayna-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1107869243.html
Bulgaristan Dışişleri, düşen İHA nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Bulgaristan Dışişleri, düşen İHA nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan, ülke topraklarına düşen ve Ukrayna ordusuna ait olduğu değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T21:09+0300
2026-08-08T21:09+0300
2026-08-08T21:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
bulgaristan dışişleri bakanlığı
ukrayna
romanya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rumen radev
bulgaristan
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060642807_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9476dc67827cdfe00a68b91f46b3d7e7.jpg
Bulgar haber ajansının BTA aktardığına göre, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülke sınırları içine düştüğü belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya İlaşçuk’u bakanlığa çağırdı.Haberde, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova’nın, “kuzeyden gelen bir İHA’nın, Bulgaristan toprakları içine yaklaşık 100 metre girdikten sonra infilak etmesi” üzerine Ukrayna Büyükelçisi İlaşçuk’u görüşmeye davet ettiği belirtildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi İlaşçuk'un şu an yurt dışında olması sebebiyle söz konusu görüşmenin önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.Olay, cumartesi günü Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in açıklamalarıyla kamuoyuna yansımıştı. Radev, Romanya yönünden hava sahalarına giren bir İHA'nın, ülkedeki bir kompresör istasyonuna yaklaşık bir kilometre mesafede patladığını duyurmuştu.Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan değerlendirmede ise düşen insansız hava aracının, büyük olasılıkla Ukrayna ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan hedef şaşırtma amaçlı "Maya" tipi bir İHA olduğu ifade edildi. Bulgar makamlarının olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/eski-cia-analisti-abd-rusya-ile-avrupa-guvenlik-mimarisine-iliskin-kapsamli-bir-diyalog-baslatmali-1107868308.html
ukrayna
romanya
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1f/1060642807_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ec8249cf54d142d1b39b08177168e103.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bulgaristan dışişleri bakanlığı, ukrayna, romanya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rumen radev, bulgaristan, avrupa
bulgaristan dışişleri bakanlığı, ukrayna, romanya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rumen radev, bulgaristan, avrupa
Bulgaristan Dışişleri, düşen İHA nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Bulgaristan, ülke topraklarına düşen ve Ukrayna ordusuna ait olduğu değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya İlaşçuk’u Dışişleri Bakanlığına davet etti.
Bulgar haber ajansının BTA aktardığına göre, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülke sınırları içine düştüğü belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya İlaşçuk’u bakanlığa çağırdı.
Haberde, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova’nın, “kuzeyden gelen bir İHA’nın, Bulgaristan toprakları içine yaklaşık 100 metre girdikten sonra infilak etmesi” üzerine Ukrayna Büyükelçisi İlaşçuk’u görüşmeye davet ettiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi İlaşçuk'un şu an yurt dışında olması sebebiyle söz konusu görüşmenin önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
Olay, cumartesi günü Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in açıklamalarıyla kamuoyuna yansımıştı. Radev, Romanya yönünden hava sahalarına giren bir İHA'nın, ülkedeki bir kompresör istasyonuna yaklaşık bir kilometre mesafede patladığını duyurmuştu.
Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan değerlendirmede ise düşen insansız hava aracının, büyük olasılıkla Ukrayna ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan hedef şaşırtma amaçlı "Maya" tipi bir İHA olduğu ifade edildi. Bulgar makamlarının olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.