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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Bulgaristan Dışişleri, düşen İHA nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Bulgaristan Dışişleri, düşen İHA nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan, ülke topraklarına düşen ve Ukrayna ordusuna ait olduğu değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T21:09+0300
2026-08-08T21:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
bulgaristan dışişleri bakanlığı
ukrayna
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rumen radev
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Bulgar haber ajansının BTA aktardığına göre, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülke sınırları içine düştüğü belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya İlaşçuk’u bakanlığa çağırdı.Haberde, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova’nın, “kuzeyden gelen bir İHA’nın, Bulgaristan toprakları içine yaklaşık 100 metre girdikten sonra infilak etmesi” üzerine Ukrayna Büyükelçisi İlaşçuk’u görüşmeye davet ettiği belirtildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi İlaşçuk'un şu an yurt dışında olması sebebiyle söz konusu görüşmenin önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.Olay, cumartesi günü Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in açıklamalarıyla kamuoyuna yansımıştı. Radev, Romanya yönünden hava sahalarına giren bir İHA'nın, ülkedeki bir kompresör istasyonuna yaklaşık bir kilometre mesafede patladığını duyurmuştu.Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan değerlendirmede ise düşen insansız hava aracının, büyük olasılıkla Ukrayna ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan hedef şaşırtma amaçlı "Maya" tipi bir İHA olduğu ifade edildi. Bulgar makamlarının olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.
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bulgaristan dışişleri bakanlığı, ukrayna, romanya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rumen radev, bulgaristan, avrupa
bulgaristan dışişleri bakanlığı, ukrayna, romanya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rumen radev, bulgaristan, avrupa

Bulgaristan Dışişleri, düşen İHA nedeniyle Ukrayna Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

21:09 08.08.2026
© AABulgaristan
Bulgaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© AA
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Bulgaristan, ülke topraklarına düşen ve Ukrayna ordusuna ait olduğu değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya İlaşçuk’u Dışişleri Bakanlığına davet etti.
Bulgar haber ajansının BTA aktardığına göre, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülke sınırları içine düştüğü belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Ukrayna’nın Sofya Büyükelçisi Olesya İlaşçuk’u bakanlığa çağırdı.
Haberde, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova’nın, “kuzeyden gelen bir İHA’nın, Bulgaristan toprakları içine yaklaşık 100 metre girdikten sonra infilak etmesi” üzerine Ukrayna Büyükelçisi İlaşçuk’u görüşmeye davet ettiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi İlaşçuk'un şu an yurt dışında olması sebebiyle söz konusu görüşmenin önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
Olay, cumartesi günü Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in açıklamalarıyla kamuoyuna yansımıştı. Radev, Romanya yönünden hava sahalarına giren bir İHA'nın, ülkedeki bir kompresör istasyonuna yaklaşık bir kilometre mesafede patladığını duyurmuştu.
Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan değerlendirmede ise düşen insansız hava aracının, büyük olasılıkla Ukrayna ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan hedef şaşırtma amaçlı "Maya" tipi bir İHA olduğu ifade edildi. Bulgar makamlarının olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.
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