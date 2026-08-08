https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/hedeflerinde-rojin-kabais-hiranur-nilgun-aygar-ve-kivanc-umanin-aileleri-vardi-zorbalik-cetesi-1107861043.html
Hedeflerinde Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın aileleri vardı: Zorbalık çetesi çökertildi
Hedeflerinde Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın aileleri vardı: Zorbalık çetesi çökertildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da merkezli düzenlenen operasyonda Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini tehdit eden çete çökertildi. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T11:11+0300
2026-08-08T11:11+0300
2026-08-08T11:13+0300
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rojin kabaiş
tehdit
şantaj
yeni nesil çete
suç örgütü
organize suç örgütü
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Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Bazı mesajlaşma uygulamaları ve benzeri platformlarda 'C47' VE 'C99' kod isimleriyle örgütlenen şüphelilerin Rojin Kabaiş'in ailesinin yanı sıra Mersin'de tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile İzmit'te darp edildikten sonra hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. Hedeflerine acılı aileleri aldılarİl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, mesajlaşma uygulaması Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen, illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebeke tespit edildi.Yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 31 Ağustos 2025'te Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile 15 Mayıs 2023'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişi tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı.2 kişi tutuklandıHaklarında "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatılan zanlılara yönelik Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/minguzzi-ailesini-tehdit-edip-hakaretlerde-bulunmustu-7-yil-2-ay-hapis-cezasi-aldi--1106690652.html
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rojin kabaiş, tehdit, şantaj, yeni nesil çete, suç örgütü, organize suç örgütü
rojin kabaiş, tehdit, şantaj, yeni nesil çete, suç örgütü, organize suç örgütü
Hedeflerinde Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın aileleri vardı: Zorbalık çetesi çökertildi
11:11 08.08.2026 (güncellendi: 11:13 08.08.2026)
Diyarbakır'da merkezli düzenlenen operasyonda Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini tehdit eden çete çökertildi.
Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Bazı mesajlaşma uygulamaları ve benzeri platformlarda 'C47' VE 'C99' kod isimleriyle örgütlenen şüphelilerin Rojin Kabaiş'in ailesinin yanı sıra Mersin'de tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile İzmit'te darp edildikten sonra hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı.
Hedeflerine acılı aileleri aldılar
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, mesajlaşma uygulaması Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen, illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebeke tespit edildi.
Yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 31 Ağustos 2025'te Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile 15 Mayıs 2023'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişi tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı.
Haklarında "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatılan zanlılara yönelik Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.