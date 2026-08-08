https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/gazprom-avrupadaki-yer-alti-gaz-depolama-tesislerindeki-gaz-stoklari-rekor-seviyesinde-dusuk-1107867549.html
Gazprom: Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stokları rekor seviyesinde düşük
Gazprom: Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stokları rekor seviyesinde düşük
Sputnik Türkiye
Gazprom, Avrupa’nın yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stoklarının rekor düşük seviyelere gerilediğini bildirirken, kıtanın gaz enjeksiyonunda da... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T17:01+0300
2026-08-08T17:01+0300
2026-08-08T17:01+0300
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hürmüz boğazı
gazprom
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Gazprom, Avrupa'nın yer altı gaz depolama tesislerine gaz enjeksiyonunda rekor düzeyde düşük seviyelere ulaştığını açıkladı.Gazprom’dan yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Gas Infrastructure Europe verilerine göre, geçen ay depolama tesislerine bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 daha az yakıt, yani 8.8 milyar metreküp gaz enjekte edildiği bildirilmişti. Buna karşılık ise 964 milyon metreküp gaz çekildiği aktarılmıştı. Söz konusu bu miktar, Temmuz 2025’te çekilen gaz miktarının 1.5 katına denk geliyor. Söz konusu rakam, Temmuz ayları açısından 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye; 2022 yılında bu gösterge 1.4 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz ve yakıt tedarikinde yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeler nedeniyle, kış sezonunun başlangıcında depolama tesislerinin doldurulması için gerekli seviyeyi yüzde 90’dan yüzde 80’e düşürme kararı almıştı.Gazprom daha önce, enjeksiyonun mevcut hızda devam etmesi halinde 1 Ekim itibarıyla bu oranın yüzde 75’in altında kalacağını öngörmüştü. Kış sezonu başladığında bu durumun, tüketicilere güvenilir gaz arzının sağlanması açısından önemli riskler yaratacağı ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/gazprom-avrupa-depolama-tesislerindeki-gaz-rezervleri-sezonun-dusuk-seviyesinde-1104254339.html
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avrupa, hürmüz boğazı, gazprom, avrupa birliği
avrupa, hürmüz boğazı, gazprom, avrupa birliği
Gazprom: Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stokları rekor seviyesinde düşük
Gazprom, Avrupa’nın yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stoklarının rekor düşük seviyelere gerilediğini bildirirken, kıtanın gaz enjeksiyonunda da rekorunu yenilediğini açıkladı.
Gazprom, Avrupa'nın yer altı gaz depolama tesislerine gaz enjeksiyonunda rekor düzeyde düşük seviyelere ulaştığını açıkladı.
Gazprom’dan yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Depolama tesislerindeki gaz miktarı, Avrupa’nın şiddetli soğuklar nedeniyle boşalan yer altı gaz depolama tesislerini doldurmaya büyük ihtiyaç duyduğu 2018 ve 2021 yıllarındaki kritik enjeksiyon sezonlarının aynı tarihindeki seviyelerden daha düşük.
Gas Infrastructure Europe verilerine göre, geçen ay depolama tesislerine bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 daha az yakıt, yani 8.8 milyar metreküp gaz enjekte edildiği bildirilmişti. Buna karşılık ise 964 milyon metreküp gaz çekildiği aktarılmıştı. Söz konusu bu miktar, Temmuz 2025’te çekilen gaz miktarının 1.5 katına denk geliyor. Söz konusu rakam, Temmuz ayları açısından 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye; 2022 yılında bu gösterge 1.4 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.
Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz ve yakıt tedarikinde yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeler nedeniyle, kış sezonunun başlangıcında depolama tesislerinin doldurulması için gerekli seviyeyi yüzde 90’dan yüzde 80’e düşürme kararı almıştı.
Gazprom daha önce, enjeksiyonun mevcut hızda devam etmesi halinde 1 Ekim itibarıyla bu oranın yüzde 75’in altında kalacağını öngörmüştü. Kış sezonu başladığında bu durumun, tüketicilere güvenilir gaz arzının sağlanması açısından önemli riskler yaratacağı ifade ediliyor.