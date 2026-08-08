https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/gazprom-avrupadaki-yer-alti-gaz-depolama-tesislerindeki-gaz-stoklari-rekor-seviyesinde-dusuk-1107867549.html

Gazprom: Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stokları rekor seviyesinde düşük

Gazprom: Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stokları rekor seviyesinde düşük

Sputnik Türkiye

Gazprom, Avrupa’nın yer altı gaz depolama tesislerindeki gaz stoklarının rekor düşük seviyelere gerilediğini bildirirken, kıtanın gaz enjeksiyonunda da... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T17:01+0300

2026-08-08T17:01+0300

2026-08-08T17:01+0300

poli̇ti̇ka

avrupa

hürmüz boğazı

gazprom

avrupa birliği

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Gazprom, Avrupa'nın yer altı gaz depolama tesislerine gaz enjeksiyonunda rekor düzeyde düşük seviyelere ulaştığını açıkladı.Gazprom’dan yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Gas Infrastructure Europe verilerine göre, geçen ay depolama tesislerine bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 daha az yakıt, yani 8.8 milyar metreküp gaz enjekte edildiği bildirilmişti. Buna karşılık ise 964 milyon metreküp gaz çekildiği aktarılmıştı. Söz konusu bu miktar, Temmuz 2025’te çekilen gaz miktarının 1.5 katına denk geliyor. Söz konusu rakam, Temmuz ayları açısından 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye; 2022 yılında bu gösterge 1.4 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz ve yakıt tedarikinde yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeler nedeniyle, kış sezonunun başlangıcında depolama tesislerinin doldurulması için gerekli seviyeyi yüzde 90’dan yüzde 80’e düşürme kararı almıştı.Gazprom daha önce, enjeksiyonun mevcut hızda devam etmesi halinde 1 Ekim itibarıyla bu oranın yüzde 75’in altında kalacağını öngörmüştü. Kış sezonu başladığında bu durumun, tüketicilere güvenilir gaz arzının sağlanması açısından önemli riskler yaratacağı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/gazprom-avrupa-depolama-tesislerindeki-gaz-rezervleri-sezonun-dusuk-seviyesinde-1104254339.html

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