https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/fetonun-suikast-timindeki-karatepe-yer-gostermisti-arama-calismalarinin-sonuclari-aciklandi--1107867822.html

FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe yer göstermişti: Arama çalışmalarının sonuçları açıklandı

FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe yer göstermişti: Arama çalışmalarının sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz darbe girişiminde suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T17:36+0300

2026-08-08T17:36+0300

2026-08-08T17:36+0300

türki̇ye

burkay karatepe

muğla

fetö

15 temmuz darbe girişimi

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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama ve tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat bulunamadı. Arama yapılan yerde gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu.Gömdüğü belirtilen silah ve mühimmat arandıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.Şüphelinin beyanları doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması amacıyla Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı uyarınca cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yürütüldü.Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.Sadece iki tane konserve kutusu bulunduBölgede, emniyet özel harekat timleri ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörü ile 3 köpek unsuru görev aldı. Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi.Arama tarama faaliyetinde, konserve kutuları dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/10-yildir-kirmizi-bultenle-araniyordu-cumhurbaskanina-suikast-girisiminden-aranan-karatepe-adliyeye-1107787335.html

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burkay karatepe, muğla, fetö, 15 temmuz darbe girişimi