https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/eski-cia-analisti-abd-rusya-ile-avrupa-guvenlik-mimarisine-iliskin-kapsamli-bir-diyalog-baslatmali-1107868308.html

Eski CIA analisti: ABD, Rusya ile Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin kapsamlı bir diyalog başlatmalı

Eski CIA analisti: ABD, Rusya ile Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin kapsamlı bir diyalog başlatmalı

Sputnik Türkiye

Eski CIA Rusya Analiz Direktörü George Beebe, Ukrayna’daki krizin çözümü için Washington’un Moskova ile Avrupa’da yeni bir güvenlik mimarisi üzerine diyalog... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T19:10+0300

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Glenn Diesen’in YouTube kanalına konuk olan George Beebe, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmaya çözüm bulmak amacıyla Rusya ile Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin kapsamlı bir diyalog başlatması gerektiğini söyledi.Beebe “Rusya’nın Batı ile etkileşime girmesindeki motivasyon nedir? Bana göre diyaloğun anahtarı, Avrupa güvenlik mimarisini tartışmaya hazır olmaktan geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya’ya, ‘Bu, ortaklaşa ele alınması gereken bir konu, hadi başlayalım’ demeli. Bu yaklaşım, Rusya’nın Ukrayna konusunda diplomatik diyalog için yeni rotalar belirlemesine yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.Amerikalı uzman ayrıca, Washington'un duruma daha geniş bir pencereden bakması ve Rusya’nın mevcut gerilimi çok daha büyük çaplı bir jeopolitik çatışma olarak gördüğünü kabul etmesi gerektiğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna meselesinin çözümü konusunda Amerikan tarafıyla diyalog kanallarını açık tuttuğunu belirtmişti.

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