https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/megauploadun-kurucusu-kim-dotcom-rusya-ukraynayi-yenecek-batinin-saldirilari-yillarca-surecek-1107857120.html

Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom: Rusya Ukrayna’yı yenecek, Batı'nın saldırıları yıllarca sürecek

Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom: Rusya Ukrayna’yı yenecek, Batı'nın saldırıları yıllarca sürecek

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük dosya paylaşım platformu Megaupload’un kurucusu Kim Dotcom, Rusya’nın Ukrayna savaşında sahada üstün geldiğini belirterek, Batı’nın... 07.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-07T23:00+0300

2026-08-07T23:00+0300

2026-08-07T23:00+0300

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Gazeteci Tucker Carlson’a konuşan dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega’nın kurucusu Kim Dotcom, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ve Batı’nın politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.Sahadaki duruma dikkat çeken Dotcom, “Görünen o ki şu anda savaş meydanında Rusya, Ukrayna’yı yeniyor ve bir barış anlaşmasına varılacağını da düşünmüyorum. Rusya’ya yönelik saldırıların daha uzun yıllar devam edeceğini tahmin ediyorum” dedi.Avrupa ülkeleriyle doğrudan bir askeri çatışma ihtimaline karşı Moskova'nın hazırlıklı olması gerektiğini belirten Dotcom, küresel ekonomiye dair de uyarılarda bulundu.ABD'nin ekonomik geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşan Dotcom, rekor seviyelere ulaşan Amerikan devlet borcunun yeni bir “Büyük Buhran”a ve son derece yıkıcı bir finansal krize yol açacağını belirtti.

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kim dotcom, megaupload, abd, batı, rusya, ukrayna, büyük buhran, ekonomik kriz