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Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom: Rusya Ukrayna’yı yenecek, Batı'nın saldırıları yıllarca sürecek
Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom: Rusya Ukrayna’yı yenecek, Batı'nın saldırıları yıllarca sürecek
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük dosya paylaşım platformu Megaupload’un kurucusu Kim Dotcom, Rusya’nın Ukrayna savaşında sahada üstün geldiğini belirterek, Batı’nın... 07.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-07T23:00+0300
2026-08-07T23:00+0300
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kim dotcom
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Gazeteci Tucker Carlson’a konuşan dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega’nın kurucusu Kim Dotcom, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ve Batı’nın politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.Sahadaki duruma dikkat çeken Dotcom, “Görünen o ki şu anda savaş meydanında Rusya, Ukrayna’yı yeniyor ve bir barış anlaşmasına varılacağını da düşünmüyorum. Rusya’ya yönelik saldırıların daha uzun yıllar devam edeceğini tahmin ediyorum” dedi.Avrupa ülkeleriyle doğrudan bir askeri çatışma ihtimaline karşı Moskova'nın hazırlıklı olması gerektiğini belirten Dotcom, küresel ekonomiye dair de uyarılarda bulundu.ABD'nin ekonomik geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşan Dotcom, rekor seviyelere ulaşan Amerikan devlet borcunun yeni bir “Büyük Buhran”a ve son derece yıkıcı bir finansal krize yol açacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abdli-senator-paul-rusya-karsiti-yasa-tasarisi-amerikalilari-yoksullastiracak-1107856692.html
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kim dotcom, megaupload, abd, batı, rusya, ukrayna, büyük buhran, ekonomik kriz
kim dotcom, megaupload, abd, batı, rusya, ukrayna, büyük buhran, ekonomik kriz

Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom: Rusya Ukrayna’yı yenecek, Batı'nın saldırıları yıllarca sürecek

23:00 07.08.2026
© AP Photo / Richard RobinsonKim Dotcom
Kim Dotcom - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
© AP Photo / Richard Robinson
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Dünyanın en büyük dosya paylaşım platformu Megaupload’un kurucusu Kim Dotcom, Rusya’nın Ukrayna savaşında sahada üstün geldiğini belirterek, Batı’nın Moskova’ya yönelik saldırılarının uzun yıllar devam edeceğini vurguladı. Dotcom ayrıca ABD’yi yeni bir “Büyük Buhran” ve ağır bir finansal krizin beklediğini ifade etti.
Gazeteci Tucker Carlson’a konuşan dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega’nın kurucusu Kim Dotcom, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ve Batı’nın politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Sahadaki duruma dikkat çeken Dotcom, “Görünen o ki şu anda savaş meydanında Rusya, Ukrayna’yı yeniyor ve bir barış anlaşmasına varılacağını da düşünmüyorum. Rusya’ya yönelik saldırıların daha uzun yıllar devam edeceğini tahmin ediyorum” dedi.
Avrupa ülkeleriyle doğrudan bir askeri çatışma ihtimaline karşı Moskova'nın hazırlıklı olması gerektiğini belirten Dotcom, küresel ekonomiye dair de uyarılarda bulundu.
ABD'nin ekonomik geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşan Dotcom, rekor seviyelere ulaşan Amerikan devlet borcunun yeni bir “Büyük Buhran”a ve son derece yıkıcı bir finansal krize yol açacağını belirtti.
Rand Paul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2026
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