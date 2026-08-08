https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/ankara-kayseri-arasi-7-saatten-1-saat-45-dakika-inecek-acilacagi-tarih-belli-oldu--1107866057.html

Ankara-Kayseri arası 7 saatten 1 saat 45 dakika inecek: Açılacağı tarih belli oldu

Ankara-Kayseri arası 7 saatten 1 saat 45 dakika inecek: Açılacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T13:54+0300

2026-08-08T13:54+0300

2026-08-08T13:54+0300

türki̇ye

ankara

yüksek hızlı tren (yht)

kayseri

abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini duyurdu. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Hızlı trenin saatte 250 kilometre hız yapabildiği belirtildi. Hızlı trenle birbirine bağlanan il sayısı 27'ye çıkacakAnkara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ni incelemek üzere Kayseri'de Kocasinan ilçesi Düver Şantiyesi'ne gelen Uraloğlu, burada projeyle ilgili brifing aldı. Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice-Çorum gibi birçok kritik hattın inşa çalışmalarının sürdüğünü anlatan Uraloğlu, "İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz." dedi.Saatte 250 kilometre hız yapabiliyor142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri YHT Hattı'na ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, şöyle konuştu:"Saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında 20,5 kilometre uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demir yolu köprüsü inşa ediyoruz. Yerköy YHT Garı'ndan Kayseri'ye uzanan bu hat, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla tanışacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul'a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız."2028'in ikinci yarısında bitirilmesi hedefleniyorBakan Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında bitirilmesinin hedeflendiğini belirtirken, hattın devreye girmesiyle birlikte yılda 5.5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını da dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/bakan-uraloglu-48-saatte-tum-turkiyeyi-gezecegiz-1107020339.html

türki̇ye

ankara

kayseri

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ankara, yüksek hızlı tren (yht), kayseri, abdulkadir uraloğlu