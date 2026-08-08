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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/meteoroloji-uyardi-sicaklik-41-dereceye-cikacak-bazi-bolgelerde-saganak-bekleniyor-1107859679.html
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 41 dereceye çıkacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 41 dereceye çıkacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 8 Ağustos 2026 günü değerlendirmesine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 08.08.2026 tarihli değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldıMeteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Bölgelere göre hava durumu şöyle:MarmaraAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.EgeHavanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerin ise yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.AkdenizHavanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.İç AnadoluBölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.Batı KaradenizHavanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizHavanın parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Doğu AnadoluHavanın az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.Güneydoğu AnadoluBölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/avrupada-asiri-sicak-felaketi-sadece-almanyada-bir-haftada-9-bin-600-can-kaybi-1107838752.html
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meteoroloji, kırklareli, akdeniz, doğu karadeniz, hava durumu, ankara hava durumu
meteoroloji, kırklareli, akdeniz, doğu karadeniz, hava durumu, ankara hava durumu

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 41 dereceye çıkacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

10:08 08.08.2026
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© AA / Yauhen Yerchak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 8 Ağustos 2026 günü değerlendirmesine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güney kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 08.08.2026 tarihli değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bölgelere göre hava durumu şöyle:

Marmara

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bursa: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 36°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerin ise yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Denizli: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C – Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Ankara: 34°C – Az bulutlu
Çankırı: 35°C – Az bulutlu
Eskişehir: 32°C – Az bulutlu
Konya: 35°C – Az bulutlu

Batı Karadeniz

Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Havanın parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Amasya: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Havanın az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Erzurum: 30°C – Az bulutlu
Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 29°C – Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 39°C – Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 41°C – Az bulutlu ve açık
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