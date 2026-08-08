https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/meteoroloji-uyardi-sicaklik-41-dereceye-cikacak-bazi-bolgelerde-saganak-bekleniyor-1107859679.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 41 dereceye çıkacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 41 dereceye çıkacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 8 Ağustos 2026 günü değerlendirmesine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T10:08+0300

2026-08-08T10:08+0300

2026-08-08T10:08+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 08.08.2026 tarihli değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldıMeteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Bölgelere göre hava durumu şöyle:MarmaraAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.EgeHavanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerin ise yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.AkdenizHavanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.İç AnadoluBölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.Batı KaradenizHavanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizHavanın parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Doğu AnadoluHavanın az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.Güneydoğu AnadoluBölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/avrupada-asiri-sicak-felaketi-sadece-almanyada-bir-haftada-9-bin-600-can-kaybi-1107838752.html

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