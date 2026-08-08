https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/abdde-sikorsky-s-64-helikopteri-icinde-2-kisiyle-birlikte-dustu-1107858002.html
ABD'de Sikorsky S-64 helikopteri içinde 2 kişiyle birlikte düştü
ABD'de Sikorsky S-64 helikopteri içinde 2 kişiyle birlikte düştü
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ABD'nin Utah eyaletinde Sikorsky S-64 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Helikopterin düştüğü sırada içinde iki kişinin bulunduğu... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
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abd federal havacılık i̇daresi (faa)
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü yaptığı açıklamada, orman yangınına müdahalede bulunan helikopterlerden Sikorsky S-64 tipi helikopterin Utah eyaletinin Richfield kentinde düştüğünü duyurdu.FAA'nın açıklamasına göre, kaza 7 Ağustos Cuma günü yerel saatle yaklaşık 10.00'da, meydana geldi. Helikopterin düştüğü sırada içinde iki kişinin bulunduğu belirtildi.FAA sözcüsü, kazanın ardından FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) soruşturma başlatacağını açıkladı.Yapılan bilgilendirmede, soruşturmanın NTSB'nin sorumluluğunda yürütüleceği ve kazaya ilişkin ilerleyen süreçte daha fazla bilgi paylaşılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/pezeskiyan-haklarimizi-alabiliyorken-neden-israilin-istedigi-yolda-devam-edelim-1107857655.html
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abd, utah, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
abd, utah, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
ABD'de Sikorsky S-64 helikopteri içinde 2 kişiyle birlikte düştü
ABD'nin Utah eyaletinde Sikorsky S-64 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Helikopterin düştüğü sırada içinde iki kişinin bulunduğu belirtildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü yaptığı açıklamada, orman yangınına müdahalede bulunan helikopterlerden Sikorsky S-64 tipi helikopterin Utah eyaletinin Richfield kentinde düştüğünü duyurdu.
FAA'nın açıklamasına göre, kaza 7 Ağustos Cuma günü yerel saatle yaklaşık 10.00'da, meydana geldi. Helikopterin düştüğü sırada içinde iki kişinin bulunduğu belirtildi.
FAA sözcüsü, kazanın ardından FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) soruşturma başlatacağını açıkladı.
Yapılan bilgilendirmede, soruşturmanın NTSB'nin sorumluluğunda yürütüleceği ve kazaya ilişkin ilerleyen süreçte daha fazla bilgi paylaşılacağı ifade edildi.