https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abdli-senator-paul-rusya-karsiti-yasa-tasarisi-amerikalilari-yoksullastiracak-1107856692.html

ABD'li Senatör Paul: Rusya karşıtı yasa tasarısı Amerikalıları yoksullaştıracak

ABD'li Senatör Paul: Rusya karşıtı yasa tasarısı Amerikalıları yoksullaştıracak

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Rusya’ya yönelik hazırlanan yasa tasarısının Ukrayna krizini çözmeyeceğini, aksine gümrük vergilerini artırarak Amerikan... 07.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-07T21:08+0300

2026-08-07T21:08+0300

2026-08-07T21:08+0300

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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Rusya’ya yönelik ikincil tarifeler içeren yeni yasa tasarısının ekonomik ve hukuki sakıncalarına dikkat çekti.Daily Caller haber sitesi içinkaleme aldığı makale Paul, tasarının Ukrayna'daki çatışmalara barış getirmeyeceğini, aksine Amerikan vatandaşlarına ek mali yük bindireceğini vurguladı.Tasarının fiilen Rusya’yı değil, Amerikan halkını hedef alan bir vergi artışı olduğunu belirten Senatör Paul, tasarının ABD Anayasası ile de açıkça çeliştiğini ifade etti.Paul, Kongre’nin vergi belirleme yetkisinin devredilemeyeceğini ve bu yetkinin yürütmeye bırakılmasının anayasal düzeni zedeleyeceğini belirterek yasa tasarısına karşı çıktı.ABD Senatosu, yaz tatiline girmeden önceki son oturumunda yapılan nihai oylamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abd-senatosu-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-onayladi-1107856367.html

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