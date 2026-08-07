https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abdli-senator-paul-rusya-karsiti-yasa-tasarisi-amerikalilari-yoksullastiracak-1107856692.html
ABD'li Senatör Paul: Rusya karşıtı yasa tasarısı Amerikalıları yoksullaştıracak
ABD'li Senatör Paul: Rusya karşıtı yasa tasarısı Amerikalıları yoksullaştıracak
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Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Rusya’ya yönelik hazırlanan yasa tasarısının Ukrayna krizini çözmeyeceğini, aksine gümrük vergilerini artırarak Amerikan... 07.08.2026, Sputnik Türkiye
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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Rusya’ya yönelik ikincil tarifeler içeren yeni yasa tasarısının ekonomik ve hukuki sakıncalarına dikkat çekti.Daily Caller haber sitesi içinkaleme aldığı makale Paul, tasarının Ukrayna'daki çatışmalara barış getirmeyeceğini, aksine Amerikan vatandaşlarına ek mali yük bindireceğini vurguladı.Tasarının fiilen Rusya’yı değil, Amerikan halkını hedef alan bir vergi artışı olduğunu belirten Senatör Paul, tasarının ABD Anayasası ile de açıkça çeliştiğini ifade etti.Paul, Kongre’nin vergi belirleme yetkisinin devredilemeyeceğini ve bu yetkinin yürütmeye bırakılmasının anayasal düzeni zedeleyeceğini belirterek yasa tasarısına karşı çıktı.ABD Senatosu, yaz tatiline girmeden önceki son oturumunda yapılan nihai oylamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abd-senatosu-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-onayladi-1107856367.html
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abd, rusya, yaptırım, yasa tasarısı, ukrayna, abd anayasası, gümrük vergisi, daily caller, kongre
abd, rusya, yaptırım, yasa tasarısı, ukrayna, abd anayasası, gümrük vergisi, daily caller, kongre
ABD'li Senatör Paul: Rusya karşıtı yasa tasarısı Amerikalıları yoksullaştıracak
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Rusya’ya yönelik hazırlanan yasa tasarısının Ukrayna krizini çözmeyeceğini, aksine gümrük vergilerini artırarak Amerikan halkını yoksullaştıracağını ve ABD Anayasası’nı ihlal ettiğini belirtti.
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Rusya’ya yönelik ikincil tarifeler içeren yeni yasa tasarısının ekonomik ve hukuki sakıncalarına dikkat çekti.
Daily Caller haber sitesi içinkaleme aldığı makale Paul, tasarının Ukrayna'daki çatışmalara barış getirmeyeceğini, aksine Amerikan vatandaşlarına ek mali yük bindireceğini vurguladı.
Yasa tasarısı öyle hazırlanmış ki, yazarları bunun ne anlama geldiğini kavramamış görünüyor. Bu tasarı Ukrayna’ya barış getirmeyecek; ithal ürünler üzerindeki tarifeleri yükselterek Amerikan ailelerini bilerek daha da fakirleştirecek. Tarifeler, ithal mallara uygulanan vergilerden başka bir şey değil.
Tasarının fiilen Rusya’yı değil, Amerikan halkını hedef alan bir vergi artışı olduğunu belirten Senatör Paul, tasarının ABD Anayasası ile de açıkça çeliştiğini ifade etti.
Ortada bir de o 'küçük' anayasal mesele var. Kongre, Anayasa’nın 1. Maddesi'nin 8. Bölümü'nde kendisine verilen vergi ve harç koyma yetkisini yürütme erkine devredebilir mi? Bu sorunun cevabı açık ve nettir: Hayır.
Paul, Kongre’nin vergi belirleme yetkisinin devredilemeyeceğini ve bu yetkinin yürütmeye bırakılmasının anayasal düzeni zedeleyeceğini belirterek yasa tasarısına karşı çıktı.
ABD Senatosu, yaz tatiline girmeden önceki son oturumunda yapılan nihai oylamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.