https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/lubnan-cumhurbaskani-avn-turkiye-basta-elektrik-ve-petrol-olmak-uzere-enerji-alaninda-lubnana-1107856839.html
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye, başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a destek vermeye hazır
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye, başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a destek vermeye hazır
Sputnik Türkiye
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirterek, Türkiye'nin enerji alanında destek sağlamaya ve ekonomik iş... 07.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-07T22:00+0300
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin son derece olumlu geçtiğini açıkladı.Türkiye ziyaretine değinen Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Türkiye'nin, başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Avn, görüşmelerde Lübnan'ın Hicaz Demir Yolu projesine dahil edilmesi konusunun da ele alındığını aktardı.Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkat çekti. Erdoğan'ın, Lübnan ve Suriye'nin istikrarını desteklediğini ve ülkelerin birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemesi gerektiği yönündeki yaklaşımını bizzat gözlemlediğini belirten Avn, ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına yönelik destek talebini Erdoğan'a ilettiğini, Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda çalışma sözü verdiğini söyledi.ABD ziyaretiABD temaslarını da değerlendiren Avn, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin de başarılı geçtiğini ifade etti. Trump'ın Lübnan'ın mevcut koşullarını anlayışla karşıladığını ve birçok konuda yeni fırsatların önünü açtığını dile getiren Avn, görüşmenin somut sonuçlarından birinin ABD hava yolu şirketlerine yönelik Lübnan uçuş yasağının kaldırılması olduğunu kaydetti.Avn ayrıca, Washington'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın başkanlığında ekonomik getiriler sağlaması hedeflenen bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.MüzakerelerÖte yandan Avn, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail müzakerelerinde sınır hatları ve esir takası başlıklarında olumlu ilerleme sağlandığını, yakın dönemde bu süreçte somut gelişmelerin yaşanmasını beklediklerini ifade etti.
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lübnan, türkiye, abd, unifil
lübnan, türkiye, abd, unifil
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Türkiye, başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a destek vermeye hazır
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirterek, Türkiye'nin enerji alanında destek sağlamaya ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin son derece olumlu geçtiğini açıkladı.
Türkiye ziyaretine değinen Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Türkiye'nin, başta elektrik ve petrol olmak üzere enerji alanında Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Avn, görüşmelerde Lübnan'ın Hicaz Demir Yolu projesine dahil edilmesi konusunun da ele alındığını aktardı.
Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ın bölgesel istikrara verdiği öneme dikkat çekti. Erdoğan'ın, Lübnan ve Suriye'nin istikrarını desteklediğini ve ülkelerin birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemesi gerektiği yönündeki yaklaşımını bizzat gözlemlediğini belirten Avn, ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılmasına yönelik destek talebini Erdoğan'a ilettiğini, Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda çalışma sözü verdiğini söyledi.
ABD temaslarını da değerlendiren Avn, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin de başarılı geçtiğini ifade etti. Trump'ın Lübnan'ın mevcut koşullarını anlayışla karşıladığını ve birçok konuda yeni fırsatların önünü açtığını dile getiren Avn, görüşmenin somut sonuçlarından birinin ABD hava yolu şirketlerine yönelik Lübnan uçuş yasağının kaldırılması olduğunu kaydetti.
Avn ayrıca, Washington'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın başkanlığında ekonomik getiriler sağlaması hedeflenen bir konferans düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Öte yandan Avn, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail müzakerelerinde sınır hatları ve esir takası başlıklarında olumlu ilerleme sağlandığını, yakın dönemde bu süreçte somut gelişmelerin yaşanmasını beklediklerini ifade etti.