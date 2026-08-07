https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abd-iran-baglantili-oldugu-gerekcesiyle-iki-kripto-para-platformunu-yaptirim-listesine-aldi-1107856526.html
ABD, İran bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki kripto para platformunu yaptırım listesine aldı
ABD, İran bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki kripto para platformunu yaptırım listesine aldı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, 'İran yönetiminin milyarlarca dolarlık finansal işlemleri gerçekleştirmek ve yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kullandığını' öne sürdüğü... 07.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-07T20:54+0300
2026-08-07T20:54+0300
2026-08-07T20:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
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ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), bugün yaptığı açıklamada, İran'da faaliyet gösteren Aban Tether ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Shelbit Exchange'in yanı sıra bu yapılarla bağlantılı çok sayıda şirket ve kişiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu.Açıklamada, söz konusu yapıların İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran bağlantılı kişilerin yararına olduğu öne sürülen kripto para transferlerini gerçekleştirdiği ve yaptırımlardan kaçınmaya yönelik işlemlerde kullanıldığı iddia edildi.ABD'deki varlıklar bloke edilecekOFAC'ın kararına göre yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin kontrolündeki mal varlıkları bloke edilecek. Bu kişi ve kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla sahip olduğu şirketler de yaptırım kapsamında değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abd-senatosu-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-onayladi-1107856367.html
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abd, i̇ran, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
abd, i̇ran, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
ABD, İran bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki kripto para platformunu yaptırım listesine aldı
ABD Hazine Bakanlığı, 'İran yönetiminin milyarlarca dolarlık finansal işlemleri gerçekleştirmek ve yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kullandığını' öne sürdüğü kripto para borsaları ve şirketlere yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), bugün yaptığı açıklamada, İran'da faaliyet gösteren Aban Tether ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Shelbit Exchange'in yanı sıra bu yapılarla bağlantılı çok sayıda şirket ve kişiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Açıklamada, söz konusu yapıların İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran bağlantılı kişilerin yararına olduğu öne sürülen kripto para transferlerini gerçekleştirdiği ve yaptırımlardan kaçınmaya yönelik işlemlerde kullanıldığı iddia edildi.
ABD'deki varlıklar bloke edilecek
OFAC'ın kararına göre yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin kontrolündeki mal varlıkları bloke edilecek. Bu kişi ve kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla sahip olduğu şirketler de yaptırım kapsamında değerlendirilecek.