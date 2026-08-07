https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abd-senatosu-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-onayladi-1107856367.html

ABD Senatosu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı

ABD Senatosu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 07.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-07T20:44+0300

2026-08-07T20:44+0300

2026-08-07T20:49+0300

dünya

abd senatosu

rusya

yaptırım

gümrük vergisi

temsilciler meclisi

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ABD Senatosu, yaz tatiline girmeden önceki son oturumunda yapılan nihai oylamada, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ikincil gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Oylamada 86 senatör tasarı lehine “evet” oyu kullanırken, 11 senatör “hayır” oyu verdi.Kabul edilen tasarı, yasama sürecinin sonraki aşaması için şimdi Temsilciler Meclisi’ne gönderilecek. Ancak Temsilciler Meclisi, yaz tatili nedeniyle çalışmalara eylül ayında yeniden başlayacağı için tasarı bu tarihten sonra gündeme alınacak.Söz konusu yasa tasarısı, aralarında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in* de bulunduğu senatörlerin katılımıyla hazırlanmıştı. Tasarı, Rus enerji kaynaklarının en büyük beş alıcısına karşı yüzde 100 oranında gümrük vergisi getirilmesini, ayrıca ABD’nin Rusya’dan yaptığı tüm ithalata yüzde 500’e varan gümrük tarifeleri uygulanmasını öngörüyor.Metin, Rusya’dan yıllık doğal gaz ihracatının yüzde 15’inden daha az paya sahip ülkelere, alımlarını azaltmaları durumunda belirli istisnalar tanıyor. Buna karşın, ABD'nin Rusya'dan doğrudan ithalatına yönelik yüzde 500'lük tarife maddesi olduğu gibi korunuyor.Tasarının finansal ayağında Rusya Merkez Bankası, Sberbank, VTB ve Gazprombank'a yönelik yeni yaptırımların devreye sokulması yer alıyor.Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan, "Rosatom" ürünleri de dahil olmak üzere Rus uranyumu ithalatına tam bir yasak getirmesi ve bu devlet şirketinin yönetimine karşı düzenli olarak kısıtlayıcı tedbirler uygulaması talep ediliyor.* Lindsey Graham, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abd-ekonomisi-temmuzda-beklentilerin-aksine-23-bin-istihdam-kaybetti-1107851136.html

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abd senatosu, rusya, yaptırım, gümrük vergisi, temsilciler meclisi