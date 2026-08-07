https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abdde-temyiz-mahkemesi-trumpin-kongre-onayi-olmadan-beyaz-sarayda-balo-salonu-insa-edemeyecegine-1107855160.html
ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceğine hükmetti
ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceğine hükmetti
Sputnik Türkiye
ABD'de federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin, Kongre onayı olmadan, Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar verdi.
2026-08-07T19:16+0300
2026-08-07T19:16+0300
2026-08-07T19:16+0300
dünya
abd
beyaz saray
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107176056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da279b05bb5ac5e498e49ba336505f8d.jpg
Washington DC Bölgesi Temyiz Mahkemesinin aldığı karar, ABD Başkan Donaldı Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatını durdurması gerektiği anlamına geliyor.'Karar vermek Kongre'nin görevidir'Söz konusu kararda, yargıçlar, davayı açan tarihi eser koruma savunucularının tarafını tutarak, "Devasa bir balo salonunun inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek Kongre'nin görevidir ve yürütme organının kendi başına alabileceği bir karar değildir" değerlendirmesini yaptı.Mahkeme, yönetimin ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunabilmesi için kendi kararını 2 hafta süreyle askıya alacağını bildirdi.16 Nisan'da yerel mahkeme, söz konusu balo salonu inşaatının durdurulması yönünde karar vermiş, Trump yönetimi, söz konusu kararı temyize taşımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/trumpin-balo-salonu-projesi-tartisma-yaratti-toksik-atiklarin-golf-sahasina-dokuldugu-iddia-edildi-1105536111.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0a/1107176056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e54c793cfb9751f5643f7001f1071b77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, beyaz saray, donald trump
abd, beyaz saray, donald trump
ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceğine hükmetti
ABD'de federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin, Kongre onayı olmadan, Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar verdi, karar metninde "Kendi başına alabileceği bir karar değildir" ifadeleri yer aldı.
Washington DC Bölgesi Temyiz Mahkemesinin aldığı karar, ABD Başkan Donaldı Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatını durdurması gerektiği anlamına geliyor.
Mahkemenin 3 yargıcından 2'si,
Trump'ın Beyaz Saray'a bu tür bir salon inşa edebilmesi için "önce Kongre'den onay alması" gerektiğini vurgulayarak, inşaatın durdurulması gerektiğine hükmetti.
'Karar vermek Kongre'nin görevidir'
Söz konusu kararda, yargıçlar, davayı açan tarihi eser koruma savunucularının tarafını tutarak, "Devasa bir balo salonunun inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek Kongre'nin görevidir ve yürütme organının kendi başına alabileceği bir karar değildir" değerlendirmesini yaptı.
Mahkeme, yönetimin ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunabilmesi için kendi kararını 2 hafta süreyle askıya alacağını bildirdi.
16 Nisan'da yerel mahkeme, söz konusu balo salonu inşaatının durdurulması yönünde karar vermiş, Trump yönetimi, söz konusu kararı temyize taşımıştı.