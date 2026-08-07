https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/abdde-temyiz-mahkemesi-trumpin-kongre-onayi-olmadan-beyaz-sarayda-balo-salonu-insa-edemeyecegine-1107855160.html

ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceğine hükmetti

ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceğine hükmetti

Sputnik Türkiye

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin, Kongre onayı olmadan, Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar verdi.

2026-08-07T19:16+0300

2026-08-07T19:16+0300

2026-08-07T19:16+0300

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Washington DC Bölgesi Temyiz Mahkemesinin aldığı karar, ABD Başkan Donaldı Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatını durdurması gerektiği anlamına geliyor.'Karar vermek Kongre'nin görevidir'Söz konusu kararda, yargıçlar, davayı açan tarihi eser koruma savunucularının tarafını tutarak, "Devasa bir balo salonunun inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek Kongre'nin görevidir ve yürütme organının kendi başına alabileceği bir karar değildir" değerlendirmesini yaptı.Mahkeme, yönetimin ABD Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunabilmesi için kendi kararını 2 hafta süreyle askıya alacağını bildirdi.16 Nisan'da yerel mahkeme, söz konusu balo salonu inşaatının durdurulması yönünde karar vermiş, Trump yönetimi, söz konusu kararı temyize taşımıştı.

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