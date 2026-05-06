Trump’ın balo salonu projesi tartışma yarattı: Toksik atıkların golf sahasına döküldüğü iddia edildi
ABD merkezli kaynaklarda yer alan haberlere göre, Trump'ın Beyaz Saray'daki balo salonu projesinden çıkan toksik atıkların halka açık bir golf sahasına... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T16:05+0300
ABD basınında yer alan bilgilere göre, Beyaz Saray’ın yıkılan Doğu Kanadı’ndan çıkan toprağın Washington’daki bir golf tesisine taşındığı bildirildi. Yapılan incelemelerde toprakta kurşun ve farklı toksik maddelerin tespit edildiği aktarıldı.Raporda toksik maddeler tespit edildiUlusal Park Servisi ile paylaşılan çalışmada, sahaya taşınan toprak örneklerinde kurşun, pestisit kalıntıları, krom, PCB maddeleri ve petrol türevleri bulunduğu belirtildi.Haberde, yaklaşık 30 bin metreküp kazılmış toprağın Ekim 2025’ten bu yana golf sahasına döküldüğü ifade edildi. ABD İçişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklamada ise atıkların "birden fazla kez ve farklı taraflarca test edildiği" ve projenin "yasal standartların tamamını geçtiği" savunuldu.Sözcü ayrıca, "Transfer işleminin halk için güvenli olması adına kapsamlı bir süreç izlendi" dedi.Golf sahası planı tartışma çıkardıHaberlere göre Donald Trump’ın geçen yıl golf sahasını yeniden isimlendirmek istediği ve yeni ismin 'Washington Ulusal Golf Sahası' olmasının planlandığı öne sürüldü.Öte yandan çevreci gruplar ve bazı yerel sakinler projeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu. ABD Bölge Yargıcı, geçici durdurma talebini reddetti ancak Ulusal Park Servisi’nden geniş çaplı ağaç kesimleri öncesinde hükümet avukatlarıyla görüşmesini istedi.Tartışmalı projeTrump’ın Beyaz Saray’a yaptırmak istediği dev balo salonu projesi, uzun süredir siyasi, hukuki ve etik tartışmaların merkezinde yer alıyor. Yaklaşık 400 milyon dolar maliyetle planlanan proje kapsamında Beyaz Saray’ın tarihi Doğu Kanadı’nın bazı bölümleri yıkılırken, tarihi miras kuruluşları bunun yapının mimari bütünlüğünü bozacağını savunuyor. Proje ayrıca Kongre onayı, çevresel inceleme süreçleri ve ulusal güvenlik gerekçelerinin kullanılması nedeniyle mahkemeye taşındı. Büyük şirketler ve milyoner bağışçıların finansmana dahil olması ise ABD’de bu projenin siyasi erişim karşılığı bağış tartışmalarını gündeme getirmişti.
