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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/umman-aciklarinda-iki-patlama-bildirildi-1107805440.html
Umman açıklarında iki patlama bildirildi
Umman açıklarında iki patlama bildirildi
Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğine ilişkin ihbar aldığını açıkladı... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T04:25+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
umman
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 9 deniz mili güneydoğusunda bir deniz güvenliği olayı yaşandığına ilişkin rapor aldıklarını duyurdu.Yapılan açıklamada, Umman'ın güneydoğusundaki Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğinin bildirildiği ifade edildi.UKMTO, olayın ardından yaptığı güncel değerlendirmede ise tankerin herhangi bir hasar almadığını, mürettebatın da güvende olduğunu açıkladı. Açıklamada, Umman kıyılarında duyulan iki patlamaya rağmen geminin güvenliğinin korunduğu bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/trump-anlasma-yapmayi-tercih-ederim-1107805329.html
hürmüz boğazı
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hürmüz boğazı, umman
hürmüz boğazı, umman

Umman açıklarında iki patlama bildirildi

04:25 06.08.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© Shady Alassar
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğine ilişkin ihbar aldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre gemi ile mürettebatın güvende olduğu bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 9 deniz mili güneydoğusunda bir deniz güvenliği olayı yaşandığına ilişkin rapor aldıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Umman'ın güneydoğusundaki Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğinin bildirildiği ifade edildi.
UKMTO, olayın ardından yaptığı güncel değerlendirmede ise tankerin herhangi bir hasar almadığını, mürettebatın da güvende olduğunu açıkladı. Açıklamada, Umman kıyılarında duyulan iki patlamaya rağmen geminin güvenliğinin korunduğu bilgisi paylaşıldı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
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