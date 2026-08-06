https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/umman-aciklarinda-iki-patlama-bildirildi-1107805440.html

Umman açıklarında iki patlama bildirildi

Umman açıklarında iki patlama bildirildi

Sputnik Türkiye

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğine ilişkin ihbar aldığını açıkladı... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T04:25+0300

2026-08-06T04:25+0300

2026-08-06T04:25+0300

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hürmüz boğazı

umman

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 9 deniz mili güneydoğusunda bir deniz güvenliği olayı yaşandığına ilişkin rapor aldıklarını duyurdu.Yapılan açıklamada, Umman'ın güneydoğusundaki Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğinin bildirildiği ifade edildi.UKMTO, olayın ardından yaptığı güncel değerlendirmede ise tankerin herhangi bir hasar almadığını, mürettebatın da güvende olduğunu açıkladı. Açıklamada, Umman kıyılarında duyulan iki patlamaya rağmen geminin güvenliğinin korunduğu bilgisi paylaşıldı.

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hürmüz boğazı

umman

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hürmüz boğazı, umman