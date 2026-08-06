https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/umman-aciklarinda-iki-patlama-bildirildi-1107805440.html
Umman açıklarında iki patlama bildirildi
Umman açıklarında iki patlama bildirildi
Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğine ilişkin ihbar aldığını açıkladı... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T04:25+0300
2026-08-06T04:25+0300
2026-08-06T04:25+0300
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hürmüz boğazı
umman
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 9 deniz mili güneydoğusunda bir deniz güvenliği olayı yaşandığına ilişkin rapor aldıklarını duyurdu.Yapılan açıklamada, Umman'ın güneydoğusundaki Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğinin bildirildiği ifade edildi.UKMTO, olayın ardından yaptığı güncel değerlendirmede ise tankerin herhangi bir hasar almadığını, mürettebatın da güvende olduğunu açıkladı. Açıklamada, Umman kıyılarında duyulan iki patlamaya rağmen geminin güvenliğinin korunduğu bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/trump-anlasma-yapmayi-tercih-ederim-1107805329.html
hürmüz boğazı
umman
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hürmüz boğazı, umman
Umman açıklarında iki patlama bildirildi
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğine ilişkin ihbar aldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre gemi ile mürettebatın güvende olduğu bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 9 deniz mili güneydoğusunda bir deniz güvenliği olayı yaşandığına ilişkin rapor aldıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Umman'ın güneydoğusundaki Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğinin bildirildiği ifade edildi.
UKMTO, olayın ardından yaptığı güncel değerlendirmede ise tankerin herhangi bir hasar almadığını, mürettebatın da güvende olduğunu açıkladı. Açıklamada, Umman kıyılarında duyulan iki patlamaya rağmen geminin güvenliğinin korunduğu bilgisi paylaşıldı.