https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/trump-anlasma-yapmayi-tercih-ederim-1107805329.html
Trump: Anlaşma yapmayı tercih ederim
Trump: Anlaşma yapmayı tercih ederim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik çözüm arayışının sürdüğünü belirterek anlaşmayı tercih ettiğini söyledi. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T03:05+0300
2026-08-06T03:05+0300
2026-08-06T03:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, İran'la hala bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Pazar günü Trump, İran'a yönelik saldırıları, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren bir uzlaşma anlaşmasının beklentisiyle iptal ettiğini söyledi. New York Times'ın haberine göre ise, anlaşma İran ve Umman'ın 60 gün içinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/trump-beyaz-sarayda-buyuk-bir-askeri-kompleks-insa-etmeye-basladim-1107805205.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, hürmüz boğazı
Trump: Anlaşma yapmayı tercih ederim
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la diplomatik çözüm arayışının sürdüğünü belirterek anlaşmayı tercih ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada, İran'la hala bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
İnsanları öldürmek istemediğim için bir anlaşma yapmayı tercih ederim; insanları öldürmek istemiyorum. Ama bir noktada bunu yapacağız. Şimdiye kadarki en büyük saldırıya hazırlanıyorduk ve son birkaç aydır onlara çok sert vurduk. Ama II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıya hazırlanıyorduk. Beni aradılar ve 'Lütfen yapmayın. Konuşalım' dediler. Sonra da konuşmadılar. 'Bunu asla söylemedik
Pazar günü Trump, İran'a yönelik saldırıları, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren bir uzlaşma anlaşmasının beklentisiyle iptal ettiğini söyledi. New York Times'ın haberine göre ise, anlaşma İran ve Umman'ın 60 gün içinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmasını öngörüyor.