Trump: Anlaşma yapmayı tercih ederim

İnsanları öldürmek istemediğim için bir anlaşma yapmayı tercih ederim; insanları öldürmek istemiyorum. Ama bir noktada bunu yapacağız. Şimdiye kadarki en büyük saldırıya hazırlanıyorduk ve son birkaç aydır onlara çok sert vurduk. Ama II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıya hazırlanıyorduk. Beni aradılar ve 'Lütfen yapmayın. Konuşalım' dediler. Sonra da konuşmadılar. 'Bunu asla söylemedik