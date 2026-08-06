https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/trump-beyaz-sarayda-buyuk-bir-askeri-kompleks-insa-etmeye-basladim-1107805205.html

Trump: Beyaz Saray'da büyük bir askeri kompleks inşa etmeye başladım

Trump: Beyaz Saray'da büyük bir askeri kompleks inşa etmeye başladım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kapsamlı bir askeri kompleks inşa edildiğini açıkladı 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T01:52+0300

2026-08-06T01:52+0300

2026-08-06T01:52+0300

dünya

abd

donald trump

beyaz saray

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ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Beyaz Saray bünyesinde büyük bir askeri kompleksin inşa edildiğini duyurdu.Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Trump'ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'da geniş çaplı bir yenileme süreci başlatılmış, büyük resepsiyonlara ev sahipliği yapacak yeni bir balo salonunun inşası için Doğu Kanadı yıkılmıştı. Mart 2026 itibarıyla söz konusu balo salonunun maliyetinin 600 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyordu.Öte yandan Trump, Temmuz ayında Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'ne bir helikopter pisti yapıldığını doğrulamış, projenin finansmanının Lockheed Martin'in iştiraki Sikorsky tarafından karşılandığını açıklamıştı.

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