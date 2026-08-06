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Trump: Beyaz Saray'da büyük bir askeri kompleks inşa etmeye başladım
Trump: Beyaz Saray'da büyük bir askeri kompleks inşa etmeye başladım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kapsamlı bir askeri kompleks inşa edildiğini açıkladı 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T01:52+0300
2026-08-06T01:52+0300
dünya
abd
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Beyaz Saray bünyesinde büyük bir askeri kompleksin inşa edildiğini duyurdu.Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Trump'ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'da geniş çaplı bir yenileme süreci başlatılmış, büyük resepsiyonlara ev sahipliği yapacak yeni bir balo salonunun inşası için Doğu Kanadı yıkılmıştı. Mart 2026 itibarıyla söz konusu balo salonunun maliyetinin 600 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyordu.Öte yandan Trump, Temmuz ayında Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'ne bir helikopter pisti yapıldığını doğrulamış, projenin finansmanının Lockheed Martin'in iştiraki Sikorsky tarafından karşılandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/husiler-suudi-arabistana-ait-petrol-gemisini-balistik-fuzeyle-hedef-aldik-1107803290.html
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abd, donald trump, beyaz saray
abd, donald trump, beyaz saray

Trump: Beyaz Saray'da büyük bir askeri kompleks inşa etmeye başladım

01:52 06.08.2026
© AP PhotoABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kapsamlı bir askeri kompleks inşa edildiğini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Beyaz Saray bünyesinde büyük bir askeri kompleksin inşa edildiğini duyurdu.
Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta büyük bir askeri kompleks inşa etmeye başladım. İçerisinde birçok farklı unsur bulunuyor ve bunların bazıları hakkında konuşmam mümkün değil."
Trump'ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'da geniş çaplı bir yenileme süreci başlatılmış, büyük resepsiyonlara ev sahipliği yapacak yeni bir balo salonunun inşası için Doğu Kanadı yıkılmıştı. Mart 2026 itibarıyla söz konusu balo salonunun maliyetinin 600 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyordu.
Öte yandan Trump, Temmuz ayında Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'ne bir helikopter pisti yapıldığını doğrulamış, projenin finansmanının Lockheed Martin'in iştiraki Sikorsky tarafından karşılandığını açıklamıştı.
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