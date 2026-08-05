https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/husiler-suudi-arabistana-ait-petrol-gemisini-balistik-fuzeyle-hedef-aldik-1107803290.html

Husiler: Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldık

Husiler: Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldık

Sputnik Türkiye

Husiler, Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait "Daisy" isimli petrol gemisini balistik füzeyle vurduklarını duyurdu. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T22:53+0300

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Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait 'Daisy' isimli petrol gemisinin isabet aldığını ve bu nedenle geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.Saldırının, 'ablukaya ablukayla karşılık verme' politikası kapsamında gerçekleştirildiğini savunan Seri, Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyrüsefer yasağını uyguladıklarını ifade etti.Seri, Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerinin hareketlerini yakından izlediklerini belirterek, Yemen'e yönelik abluka sona erene kadar bu gemilerin Kızıldeniz'in kuzeyi ve güneyinden geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.Husiler daha önce de Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu açıklarında, Suudi Arabistan'a ait 'Vefa' isimli petrol gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.

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