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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/husiler-suudi-arabistana-ait-petrol-gemisini-balistik-fuzeyle-hedef-aldik-1107803290.html
Husiler: Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldık
Husiler: Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldık
Sputnik Türkiye
Husiler, Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait "Daisy" isimli petrol gemisini balistik füzeyle vurduklarını duyurdu. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T22:53+0300
2026-08-05T22:53+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
kızıldeniz
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husiler
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Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait 'Daisy' isimli petrol gemisinin isabet aldığını ve bu nedenle geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.Saldırının, 'ablukaya ablukayla karşılık verme' politikası kapsamında gerçekleştirildiğini savunan Seri, Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyrüsefer yasağını uyguladıklarını ifade etti.Seri, Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerinin hareketlerini yakından izlediklerini belirterek, Yemen'e yönelik abluka sona erene kadar bu gemilerin Kızıldeniz'in kuzeyi ve güneyinden geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.Husiler daha önce de Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu açıklarında, Suudi Arabistan'a ait 'Vefa' isimli petrol gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/iran-abd-tum-bolgeye-karsi-savas-yurutuyor-su-an-bir-gorusme-yok-1107733475.html
suudi arabistan
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ortadoğu, suudi arabistan, kızıldeniz, yemen, husiler
ortadoğu, suudi arabistan, kızıldeniz, yemen, husiler

Husiler: Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldık

22:53 05.08.2026
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA / Mohammed Hamoud
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Husiler, Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait "Daisy" isimli petrol gemisini balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.
Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait 'Daisy' isimli petrol gemisinin isabet aldığını ve bu nedenle geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.
Saldırının, 'ablukaya ablukayla karşılık verme' politikası kapsamında gerçekleştirildiğini savunan Seri, Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyrüsefer yasağını uyguladıklarını ifade etti.
Seri, Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerinin hareketlerini yakından izlediklerini belirterek, Yemen'e yönelik abluka sona erene kadar bu gemilerin Kızıldeniz'in kuzeyi ve güneyinden geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.
Husiler daha önce de Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu açıklarında, Suudi Arabistan'a ait 'Vefa' isimli petrol gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.
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