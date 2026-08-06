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SPK dev kararlarını açıkladı: 4 şirkete halka arz onayı
SPK dev kararlarını açıkladı: 4 şirkete halka arz onayı
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenini yayımladı. Alınan kararlar kapsamında 4 şirketin halka arz başvurusu kabul edilirken dev şirketlerin bedelsiz... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T08:26+0300
2026-08-06T08:26+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Yatırımcıların merakla beklediği Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Kurul, piyasaların seyrini değiştirecek kritik kararlara imza atarak tam 4 şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Onaylanan izahnameler doğrultusunda şirket payları belirlenecek takvim çerçevesinde yatırımcılara arz edilecek.Bültende yer alan bilgilere göre; Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ 85,40 liradan, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ 136 liradan ve Kapeks Kimya Sanayi AŞ 94 liradan halka arz edilecek.3 dev şirketten bedelsiz sermaye artırımı müjdesiHalka arz onaylarının yanı sıra bültende yatırımcıları sevindiren bedelsiz sermaye artırımı kararları da öne çıktı. SPK, 3 büyük şirketin bedelsiz başvurularını uygun buldu:Borçlanma araçları ve yeni kurulan fonlarPiyasalara likidite sağlayacak dev ihraç izinleri de bültende geniş yer buldu. Oyak Yatırım 40 milyar lira, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama 30 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım 22 milyar lira ve Ak Yatırım 13,9 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracı yapacak. DK Varlık Kiralama AŞ ise 25 milyar liralık kira sertifikası ihracı onayı aldı.Öte yandan kurumsal yatırımcılara yönelik yeni fon kuruluşları da tamamlandı. Arz Gayrimenkul, Metro Portföy ve Tuna Portföy bünyesindeki girişim sermayesi ve gayrimenkul şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verildi. Ayrıca Global Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışı türev araçlarda emir iletimine aracılık talebi onaylandı.
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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, haberler
sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, haberler

SPK dev kararlarını açıkladı: 4 şirkete halka arz onayı

08:26 06.08.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenini yayımladı. Alınan kararlar kapsamında 4 şirketin halka arz başvurusu kabul edilirken dev şirketlerin bedelsiz sermaye artırımları da onaylandı.
Yatırımcıların merakla beklediği Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Kurul, piyasaların seyrini değiştirecek kritik kararlara imza atarak tam 4 şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Onaylanan izahnameler doğrultusunda şirket payları belirlenecek takvim çerçevesinde yatırımcılara arz edilecek.
Bültende yer alan bilgilere göre; Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ 85,40 liradan, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ 136 liradan ve Kapeks Kimya Sanayi AŞ 94 liradan halka arz edilecek.

3 dev şirketten bedelsiz sermaye artırımı müjdesi

Halka arz onaylarının yanı sıra bültende yatırımcıları sevindiren bedelsiz sermaye artırımı kararları da öne çıktı. SPK, 3 büyük şirketin bedelsiz başvurularını uygun buldu:
Derlüks Yatırım Holding AŞ: 791,8 milyon lira
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ: 400,2 milyon lira
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ: 64,3 milyon lira

Borçlanma araçları ve yeni kurulan fonlar

Piyasalara likidite sağlayacak dev ihraç izinleri de bültende geniş yer buldu. Oyak Yatırım 40 milyar lira, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama 30 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım 22 milyar lira ve Ak Yatırım 13,9 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracı yapacak. DK Varlık Kiralama AŞ ise 25 milyar liralık kira sertifikası ihracı onayı aldı.
Öte yandan kurumsal yatırımcılara yönelik yeni fon kuruluşları da tamamlandı. Arz Gayrimenkul, Metro Portföy ve Tuna Portföy bünyesindeki girişim sermayesi ve gayrimenkul şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verildi. Ayrıca Global Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışı türev araçlarda emir iletimine aracılık talebi onaylandı.
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