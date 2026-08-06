https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/spk-dev-kararlarini-acikladi-4-sirkete-halka-arz-onayi-1107807716.html

SPK dev kararlarını açıkladı: 4 şirkete halka arz onayı

SPK dev kararlarını açıkladı: 4 şirkete halka arz onayı

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenini yayımladı. Alınan kararlar kapsamında 4 şirketin halka arz başvurusu kabul edilirken dev şirketlerin bedelsiz... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T08:26+0300

2026-08-06T08:26+0300

2026-08-06T08:26+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

türkiye

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_345a7f4b1d512c2e1aec955b38586dd4.jpg

Yatırımcıların merakla beklediği Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Kurul, piyasaların seyrini değiştirecek kritik kararlara imza atarak tam 4 şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Onaylanan izahnameler doğrultusunda şirket payları belirlenecek takvim çerçevesinde yatırımcılara arz edilecek.Bültende yer alan bilgilere göre; Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ 85,40 liradan, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ 136 liradan ve Kapeks Kimya Sanayi AŞ 94 liradan halka arz edilecek.3 dev şirketten bedelsiz sermaye artırımı müjdesiHalka arz onaylarının yanı sıra bültende yatırımcıları sevindiren bedelsiz sermaye artırımı kararları da öne çıktı. SPK, 3 büyük şirketin bedelsiz başvurularını uygun buldu:Borçlanma araçları ve yeni kurulan fonlarPiyasalara likidite sağlayacak dev ihraç izinleri de bültende geniş yer buldu. Oyak Yatırım 40 milyar lira, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama 30 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım 22 milyar lira ve Ak Yatırım 13,9 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracı yapacak. DK Varlık Kiralama AŞ ise 25 milyar liralık kira sertifikası ihracı onayı aldı.Öte yandan kurumsal yatırımcılara yönelik yeni fon kuruluşları da tamamlandı. Arz Gayrimenkul, Metro Portföy ve Tuna Portföy bünyesindeki girişim sermayesi ve gayrimenkul şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verildi. Ayrıca Global Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışı türev araçlarda emir iletimine aracılık talebi onaylandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/altinda-4-bin-200-dolar-firtinasi-islam-memisten-ezber-bozan-uyari-1107806769.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, haberler