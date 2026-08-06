https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/altinda-4-bin-200-dolar-firtinasi-islam-memisten-ezber-bozan-uyari-1107806769.html

Altında 4 bin 200 dolar fırtınası: İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı

Altında 4 bin 200 dolar fırtınası: İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı

Sputnik Türkiye

ABD-İran hattında tırmanan gerilimle ons altın 4.200 doları test etti. Piyasalardaki sert dalgalanmayı değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, "Altının... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T07:50+0300

2026-08-06T07:50+0300

2026-08-06T07:50+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

abd

hürmüz boğazı

merkez partisi

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ons altın

gram altın

külçe altın

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Küresel piyasalarda gözler bir kez daha değerli metallere çevrildi. ABD-İran diplomasi trafiği ve Hürmüz Boğazı gelişmeleriyle birlikte ons altın haftalar sonra sert bir sıçrama yaşadı. Gün içinde yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydeden ons altın, 4 bin 200 dolar seviyesini test ederek yatırımcısını heyecanlandırdı.Piyasadaki bu fırtınalı seyri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı CNN Türk yayınında altın fiyatları üzerine çok konuşulacak analizlerde bulundu. Memiş, sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.'Ateşkes olursa yükseliş devam eder': Masadaki i̇ki i̇htimalAltındaki yükselişi dış etkenler üzerinden değerlendiren İslam Memiş, piyasada iki farklı senaryonun belirleyici olacağını ifade etti. Sürecin siyasi söylemler ve savaş tehditleriyle şekillendiğini belirten uzman isim, masadaki olasılıkları şu sözlerle özetledi:"Eğer gerçekten bir ateşkes haberi gelirse altın tarafında en kötüsü geride kaldı demektir; altın yükselişe devam edecek ve petrol fiyatları gerileyecektir. Ancak savaşın tırmanması halinde yeniden sert bir dalgalanma göreceğiz. Mevcut belirsizlik ortamında en mantıklı hamle birikimleri çeşitlendirmek ve uzun vadeli plan yapıyorsanız altına yatırıma devam etmektir."'Altın güvenli liman gömleğini çıkarmadı'Yılın ilk aylarından itibaren yaşanan geri çekilmelere rağmen altının gücünü koruduğuna dikkat çeken Memiş, yıllık periyotta yüzde 40 prim yapan değerli metalin güvenli liman vasfını sürdürdüğünü söyledi. Piyasadaki manipülasyon baskısına vurgu yapan analist, merkez bankalarının altın alımları konusundaki stratejilerine değindi.Özellikle Çin Merkez Bankası'nın Haziran ayında 10 tondan fazla altın alımı yaptığına işaret eden Memiş, küresel oyuncuların dip seviyelerden stok yaptığını belirtti. Piyasadaki algı operasyonları bittiğinde fiyatların gerçek potansiyeline ulaşacağını savunan Memiş; "Merkez bankaları stoklarını doldurduktan sonra anlaşma haberleriyle piyasayı sakinleştirecek ve altın fiyatları kaldığı yerden yoluna devam edecek" dedi.Yatırımcı yıl sonuna kadar ne yapmalı?Yıl sonuna kadar piyasalarda varlıkları korumanın öncelik olması gerektiğini belirten uzman, şu tavsiyelerle sözlerini tamamladı:

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