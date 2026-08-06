https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/sigara-zammi-devam-ediyor-bir-gruba-daha-10-tl-zam-geldi-1107810587.html
Sigara zammı devam ediyor: Bir gruba daha 10 TL zam geldi
Sigara zammı devam ediyor: Bir gruba daha 10 TL zam geldi
Sputnik Türkiye
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2026-08-06T10:51+0300
2026-08-06T10:51+0300
2026-08-06T10:51+0300
ekonomi̇
sigara
zam
sigara zammı
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Sigara fiyatları bir kez daha güncellendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM grubu sigaraların fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.Dündar, paylaşımında, "PM sigara gurubuna zam geldi zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı.En ucuz sigara 120 TL, en pahalı 140 TL olduYapılan 10 TL'lik sigara zammı sonrası PM grubundaki ürünlerin fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre, grupta en düşük sigara fiyatı 120 TL'ye, en yüksek sigara fiyatı ise 140 TL'ye yükseldi.JTI grubuna da 10 TL zam yapılmıştıErol Dündar, 5 Ağustos tarihinde de JTI grubu sigaralara 10 TL zam yapıldığını duyurmuştu.Bu artışın ardından JTI grubunda en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara ise 130 TL seviyesine yükselmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-10-tl-artti-en-ucuz-sigara-fiyati-ne-kadar-oldu-1107783334.html
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sigara, zam, sigara zammı
sigara, zam, sigara zammı
Sigara zammı devam ediyor: Bir gruba daha 10 TL zam geldi
Ağustos ayının ilk günlerinde sigara fiyatları zamlarla gündeme geldi. Zamlı listenin paylaşılmasının ardından "sigara fiyatları ne kadar oldu", "sigaraya ne kadar zam geldi" sorularının yanıtları araştırılıyor. Son olarak, PM grubu sigaralara 10 TL zam yapıldığı açıklandı. İşte en ucuz ve pahalı sigara fiyatları...
Sigara fiyatları bir kez daha güncellendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM grubu sigaraların fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.
Dündar, paylaşımında, "PM sigara gurubuna zam geldi zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı.
En ucuz sigara 120 TL, en pahalı 140 TL oldu
Yapılan 10 TL'lik sigara zammı sonrası PM grubundaki ürünlerin fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre, grupta en düşük sigara fiyatı 120 TL'ye, en yüksek sigara fiyatı ise 140 TL'ye yükseldi.
JTI grubuna da 10 TL zam yapılmıştı
Erol Dündar, 5 Ağustos tarihinde de JTI grubu sigaralara 10 TL zam yapıldığını duyurmuştu.
Bu artışın ardından JTI grubunda en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara ise 130 TL seviyesine yükselmişti.