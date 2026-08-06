https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/sigara-zammi-devam-ediyor-bir-gruba-daha-10-tl-zam-geldi-1107810587.html

Sigara zammı devam ediyor: Bir gruba daha 10 TL zam geldi

Sigara zammı devam ediyor: Bir gruba daha 10 TL zam geldi

Sputnik Türkiye

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2026-08-06T10:51+0300

2026-08-06T10:51+0300

2026-08-06T10:51+0300

ekonomi̇

sigara

zam

sigara zammı

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Sigara fiyatları bir kez daha güncellendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM grubu sigaraların fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.Dündar, paylaşımında, "PM sigara gurubuna zam geldi zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı.En ucuz sigara 120 TL, en pahalı 140 TL olduYapılan 10 TL'lik sigara zammı sonrası PM grubundaki ürünlerin fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre, grupta en düşük sigara fiyatı 120 TL'ye, en yüksek sigara fiyatı ise 140 TL'ye yükseldi.JTI grubuna da 10 TL zam yapılmıştıErol Dündar, 5 Ağustos tarihinde de JTI grubu sigaralara 10 TL zam yapıldığını duyurmuştu.Bu artışın ardından JTI grubunda en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara ise 130 TL seviyesine yükselmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-10-tl-artti-en-ucuz-sigara-fiyati-ne-kadar-oldu-1107783334.html

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sigara, zam, sigara zammı