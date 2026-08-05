https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/sigaraya-yeni-zam-fiyatlar-10-tl-artti-en-ucuz-sigara-fiyati-ne-kadar-oldu-1107783334.html
Sigaraya yeni zam, fiyatlar 10 TL arttı: En ucuz sigara ne kadar oldu?
Sigaraya yeni zam, fiyatlar 10 TL arttı: En ucuz sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
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2026-08-05T11:28+0300
2026-08-05T11:28+0300
2026-08-05T11:29+0300
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sigara zammı
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Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubunun fiyatlarının güncellendiğini açıkladı.Paylaşılan bilgiye göre, söz konusu grupta yer alan tüm ürünlerin perakende satış fiyatına 10 TL zam yapıldı.En ucuz sigara 115 TL'ye yükseldiJTI sigara grubuna gelen zammın ardından en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara ise 130 TL oldu.Zamla birlikte güncellenen fiyatlar, bugün itibarıyla geçerli oldu.
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sigara, zam, sigara zammı
sigara, zam, sigara zammı
Sigaraya yeni zam, fiyatlar 10 TL arttı: En ucuz sigara ne kadar oldu?
11:28 05.08.2026 (güncellendi: 11:29 05.08.2026)
Sigara fiyatlarına yönelik zamlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubunun ürünlerine 10 TL zam yapıldığını duyurdu. Zam sonrası gruptaki en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara ise 130 TL oldu.
Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubunun fiyatlarının güncellendiğini açıkladı.
Paylaşılan bilgiye göre, söz konusu grupta yer alan tüm ürünlerin perakende satış fiyatına 10 TL zam yapıldı.
En ucuz sigara 115 TL'ye yükseldi
JTI sigara grubuna gelen zammın ardından en ucuz sigara 115 TL, en pahalı sigara ise 130 TL oldu.
Zamla birlikte güncellenen fiyatlar, bugün itibarıyla geçerli oldu.