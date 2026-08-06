https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/sahane-pazar-22-yil-sonra-geri-donuyor-vataninizi-milletinizi-seviyorsaniz-baslayin-diye-yorum-1107804903.html

'Şahane Pazar' 22 yıl sonra geri dönüyor: ''Vatanınızı, milletinizi seviyorsanız başlayın' diye yorum okudum'

'Şahane Pazar' 22 yıl sonra geri dönüyor: ''Vatanınızı, milletinizi seviyorsanız başlayın' diye yorum okudum'

Sputnik Türkiye

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu programı Şahane Pazar yenilenen formatıyla izleyicilerle buluşacak. Yeni formatta tiyatro oyunu olarak sahnelenecek olan... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T01:02+0300

2026-08-06T01:02+0300

2026-08-06T01:09+0300

yaşam

behzat uygur

atatürk kültür merkezi

şahane pazar

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Tiyatro sanatçısı Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle hafızalara kazınan Şahane Pazar televizyonda özellikle 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pazar akşamlarının vazgeçilmez bir aile geleneği olmuştu.2004 yılında son kez ekrana gelen program yenilenen formatla geri dönüyor.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Behzat Uygur, "Şahane Pazar"ı yakın zamanda büyük tiyatro sahnelerinde ve açık hava salonlarında sahneleyeceklerini, daha sonra da yapımın YouTube'da yayınlanacağını söyledi.Behzat Uygur, sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde gösteriyi oynayacaklarını dile getirerek, "Diğer oynadığımız 'Süt Kardeşler', 'Hey Gidi Günler' oyunları da devam ediyor. Haftanın her günü dolu olacağız. Dünyanın her yerinde oyunu sahnelemek istiyoruz" dedi.Uzun zamandır sosyal medyadan çok fazla Şahane Pazar'ın yeniden izleyiciyle buluşması üzerine yorum ve soru aldıklarını belirten Behzat Uygur şunları söyledi:Oyuna birçok sanatçıyı konuk alacaklarını ve konukların oyunlara katılacaklarını anlatan Behzat Uygur, iyi bir prodüksiyon ekibiyle yapıma hazırlandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:'Babam da şu an yaşasaydı, sağlıklı olsaydı, tiyatro yapmaya devam ederdi'Süheyl Uygur ise tiyatroyu çok sevdiklerini ve yoğun tempolarına rağmen sürekli çalıştıklarını aktararak, "Bunlar güzel tatlı yorgunluklar. Allah ne zaman 'dur' derse o zamana kadar çalışmaya devam. Babam da şu an yaşasaydı, sağlıklı olsaydı, tiyatro yapmaya devam ederdi" ifadelerini kullandı.Daha önceki formata göre bazı oyunları tiyatro sahnesinde gerçekleştiremeyeceklerini belirten Süheyl Uygur, "Belediye çukuru oyununu, balon oyununu, zaman zaman bardak oyununu ve dönme dolap oyununu yapacağız. Muhakkak arada seyircilerle de 'Hey Gidi Günler' oyununda olduğu gibi atışmalarımız olacak" dedi.Süheyl Uygur, ayrıca gösteriye özel döşemelik kumaşlardan kostüm diktirdiğini ve ayakkabılarını da özel olarak kendisinin boyadığını sözlerine ekledi.Yapımını üstlendiği ve yaklaşık 80 kişilik bir ekibin yer aldığı gösteride aynı zamanda canlı orkestra ve dansçılar olacak.İlki 8 Eylül'de Kocaeli'de Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek olan oyunun devamı şu tarihlerde izleyici ile buluşacak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bilim-insanlari-antarktikadaki-kan-selalesinin-altinda-antik-deniz-canlilarinin-torunlarini-buldu-1107796897.html

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behzat uygur, atatürk kültür merkezi, şahane pazar