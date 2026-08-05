https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bilim-insanlari-antarktikadaki-kan-selalesinin-altinda-antik-deniz-canlilarinin-torunlarini-buldu-1107796897.html

Bilim insanları Antarktika'daki 'Kan Şelalesi'nin altında antik deniz canlılarının torunlarını buldu

Bilim insanları Antarktika'daki 'Kan Şelalesi'nin altında antik deniz canlılarının torunlarını buldu

Sputnik Türkiye

Antarktika'nın en sıra dışı doğa olaylarından biri olan Kan Şelalesi, yeni bir sürpriz daha sundu. Araştırmacılar, bu oluşumdan çıkan suyun deniz kökenli olduğunu düşünüyordu. Yeni araştırma ise bunu kanıtladı.

2026-08-05T16:19+0300

2026-08-05T16:19+0300

2026-08-05T16:19+0300

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Bilim insanları, Antarktika'daki gizemli Kan Şelalesi'nin altında, yüz binlerce yıl önce buzulların altında hapsolan antik deniz canlılarının torunlarının hâlâ yaşamını sürdürdüğünü ortaya çıkardı.Ürkütücü kırmızı renkli su, Taylor Buzulundan çıkarak Bonney Gölüne akıyor. Buzulun altından yükselen yüksek tuzluluk oranına sahip su, demir bakımından zengin olduğu için havayla temas ettiğinde oksitlenerek kırmızı renge bürünüyor. Bu nedenle oluşum kana benzeyen görüntüsüyle dikkat çekiyor.Buzulun altında ise deniz kökenli diyatomlar, haptofitler, dinoflagellatlar ve silliatlar gibi çok sayıda mikroorganizmadan oluşan benzersiz bir ekosistem bulunuyor.Buzulların altında mahsur kaldılarSöz konusu mikroorganizmalar normal şartlarda okyanuslarda yaşıyor. Ancak buzulun ilerlemesiyle birlikte deniz suyu okyanustan ayrılarak buzun altında hapsoldu ve bu canlılar yüz binlerce yıl boyunca izole şekilde yaşamını sürdürdü.Araştırma, gizemli kırmızı suyun gerçekten deniz kökenli olduğunu ve ilerleyen buz tabakalarının altında mühürlenerek günümüze ulaştığını biyolojik olarak doğrulayan ilk çalışma oldu.Bulgular, Nature Geoscience dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, Taylor Buzulu'nun altındaki tuzlu su sisteminin, okyanustan fiziksel olarak ayrıldıktan çok uzun süre sonra bile deniz kökenli biyolojik izleri koruduğunu belirterek burayı "nadir bir deniz sığınağı" olarak tanımladı.İlk biyolojik kanıt elde edildiBilim insanları uzun süredir demir açısından zengin tuzlu suyun geçmişte deniz suyu olduğu görüşünü savunuyordu.Hipoteze göre bölgenin daha sıcak olduğu dönemlerde Taylor Vadisi deniz suyuyla kaplıydı. Daha sonra deniz seviyesinin düşmesiyle birlikte buzullar ilerledi ve bu suyu buz tabakasının altında hapsetti. Yeni araştırma, bu senaryoyu destekleyen ilk biyolojik kanıtları ortaya koydu.Araştırma ekibi, Antarktika'daki McMurdo Kuru Vadileri ve çevresinden toplanan 167 su, tortu, buz ve hava örneğini analiz etti.DNA dizileme çalışmaları sonucunda Kan Şelalesi'nde binlerce farklı mikroorganizma türü tespit edildi. Normalde denizlerde yaşayan türlerin, kırmızı buz, çamur ve suyun yüzeye çıktığı tortularda yaşamını sürdürdüğü belirlendi.Kan Şelalesi'ndeki mikroorganizmaların yüzde 9.34'ü, yakın okyanus örneklerinde bulunan türlerle eşleşirken, Antarktika'nın diğer Kuru Vadi bölgelerinde bu oran yalnızca yüzde 1.15 olarak ölçüldü.Araştırmacılar, bu mikroorganizmaların önemli bölümünün aşırı soğuk, karanlık ve tuzlu ortama rağmen biyolojik olarak aktif olduğunu da tespit etti.Bulgular, bazı türlerin fotosentez gerçekleştirdiğini gösterirken, mikroorganizmaların hasar gören hücrelerini onardığı ve stres koşullarına karşı özel savunma mekanizmalarını devreye soktuğu belirlendi. Bazı türlerin ise çevre koşulları yeniden uygun hale gelene kadar uyku durumuna geçtiği ifade edildi.Bilim insanlarına göre bu keşif, yaşamın Dünya'da milyonlarca yıl boyunca yaşanan büyük iklim değişiklikleri sırasında nasıl varlığını sürdürebildiğine ışık tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/nisan-2029da-devasa-bir-asteroit-dunyayi-kil-payi-iskalayacak-1107779553.html

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