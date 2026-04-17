Türkiye'nin dev market zinciri satışa çıktı: Yeni sahibi belli oldu

Türkiye'nin dev market zinciri satışa çıktı: Yeni sahibi belli oldu

Türkiye genelinde çok sayıda mağazası bulunan Carrefoursa'nın çoğunluk hisselerinin satışı için Yeni Mağazacılık AŞ'yle anlaşmaya varıldı. Devir işleminin... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T23:19+0300

2026-04-17T23:19+0300

2026-04-17T23:19+0300

Yeni Mağazacılık AŞ (A101), Carrefoursa’nın devri için Sabancı Holding ve Carrefour'la anlaşmaya vardı.Tarafların ortak açıklamasına göre, 17 Nisan 2026’da imzalanan pay devir sözleşmesi kapsamında Sabancı Holding’in yüzde 57.12 ve Carrefour Grubu’na bağlı Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32.16 oranındaki hisseleri devredilecek. Böylece Carrefoursa sermayesinin toplam yüzde 89.28’i Yeni Mağazacılık AŞ’nin kontrolüne geçecek.Anlaşma, 325 milyon dolar şirket değeri üzerinden yapılırken, nihai hisse değeri kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre belirlenecek.Devir işleminin, Rekabet Kurulu onayı başta olmak üzere gerekli şartların tamamlanmasının ardından sonuçlanması bekleniyor. İşlemin tamamlanmasıyla Sabancı Holding ve Carrefour Grubu’nun Carrefoursa’da payı kalmayacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

market, zincir market, market sahibi, satış, satış fiyatı, satış tahmini, satış anlaşması, kap, kamuyu aydınlatma platformu (kap), sabancı topluluğu, sabancı holding