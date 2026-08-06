https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/oosterwoldenin-durumu-belli-oldu-kac-hafta-yok-1107808384.html
Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?
Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanmış ve gözyaşları içinde sedyeyle... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T09:26+0300
2026-08-06T09:26+0300
2026-08-06T09:26+0300
spor
jayden oosterwolde
sturm graz
fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku yaşanıyor. Sturm Graz maçında Oosterwolde sakatlandıSturm Graz maçının 30. dakikasında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Hollandalı futbolcu sahayı sedyeyle terk etmişti. Durumu ciddi görünen Oosterwolde'nin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yayına yansımıştı.Öte yandan Oosterwolde'deki son durumu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıkladı. Kamer, Hollandalı futbolcunun tahminen kaç hafta takımdan uzak kalacağından bahsetti.3-4 hafta yokSturm Graz karşılaşması sonrası açıklamalar yapan Cihan Kamer, konuyla ilgili "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız" dedi.Oosterwolde'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fenerbahceden-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunda-avantaj--1107803899.html
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jayden oosterwolde, sturm graz, fenerbahçe
jayden oosterwolde, sturm graz, fenerbahçe
Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanmış ve gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etmişti. 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığındaki son durum ise belli oldu. Peki Oosterwolde sahalardan kaç hafta uzak kalacak?
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku yaşanıyor.
Sturm Graz maçında Oosterwolde sakatlandı
Sturm Graz maçının 30. dakikasında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Hollandalı futbolcu sahayı sedyeyle terk etmişti. Durumu ciddi görünen Oosterwolde'nin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yayına yansımıştı.
Öte yandan Oosterwolde'deki son durumu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıkladı. Kamer, Hollandalı futbolcunun tahminen kaç hafta takımdan uzak kalacağından bahsetti.
Sturm Graz karşılaşması sonrası açıklamalar yapan Cihan Kamer, konuyla ilgili "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız" dedi.
Oosterwolde'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından netleşecek.