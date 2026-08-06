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Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?
Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanmış ve gözyaşları içinde sedyeyle... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T09:26+0300
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spor
jayden oosterwolde
sturm graz
fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku yaşanıyor. Sturm Graz maçında Oosterwolde sakatlandıSturm Graz maçının 30. dakikasında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Hollandalı futbolcu sahayı sedyeyle terk etmişti. Durumu ciddi görünen Oosterwolde'nin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yayına yansımıştı.Öte yandan Oosterwolde'deki son durumu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıkladı. Kamer, Hollandalı futbolcunun tahminen kaç hafta takımdan uzak kalacağından bahsetti.3-4 hafta yokSturm Graz karşılaşması sonrası açıklamalar yapan Cihan Kamer, konuyla ilgili "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız" dedi.Oosterwolde'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından netleşecek.
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jayden oosterwolde, sturm graz, fenerbahçe
jayden oosterwolde, sturm graz, fenerbahçe

Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?

09:26 06.08.2026
© Fatma Nur ArslanOosterwolde
Oosterwolde - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© Fatma Nur Arslan
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Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanmış ve gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etmişti. 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığındaki son durum ise belli oldu. Peki Oosterwolde sahalardan kaç hafta uzak kalacak?
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku yaşanıyor.

Sturm Graz maçında Oosterwolde sakatlandı

Sturm Graz maçının 30. dakikasında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Hollandalı futbolcu sahayı sedyeyle terk etmişti. Durumu ciddi görünen Oosterwolde'nin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yayına yansımıştı.
Öte yandan Oosterwolde'deki son durumu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıkladı. Kamer, Hollandalı futbolcunun tahminen kaç hafta takımdan uzak kalacağından bahsetti.

3-4 hafta yok

Sturm Graz karşılaşması sonrası açıklamalar yapan Cihan Kamer, konuyla ilgili "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız" dedi.
Oosterwolde'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından netleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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