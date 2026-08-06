https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/oosterwoldenin-durumu-belli-oldu-kac-hafta-yok-1107808384.html

Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?

Oosterwolde'nin durumu belli oldu: Kaç hafta yok?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanmış ve gözyaşları içinde sedyeyle... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T09:26+0300

2026-08-06T09:26+0300

2026-08-06T09:26+0300

spor

jayden oosterwolde

sturm graz

fenerbahçe

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku yaşanıyor. Sturm Graz maçında Oosterwolde sakatlandıSturm Graz maçının 30. dakikasında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Hollandalı futbolcu sahayı sedyeyle terk etmişti. Durumu ciddi görünen Oosterwolde'nin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yayına yansımıştı.Öte yandan Oosterwolde'deki son durumu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer açıkladı. Kamer, Hollandalı futbolcunun tahminen kaç hafta takımdan uzak kalacağından bahsetti.3-4 hafta yokSturm Graz karşılaşması sonrası açıklamalar yapan Cihan Kamer, konuyla ilgili "Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor. Bilgileri yarın alacağız" dedi.Oosterwolde'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fenerbahceden-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunda-avantaj--1107803899.html

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jayden oosterwolde, sturm graz, fenerbahçe