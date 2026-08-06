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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/natonun-ukraynaya-deniz-yoluyla-sevkiyati-durma-noktasinda-yigilan-kargolar-demiryolunu-kilitledi-1107804515.html
NATO’nun Ukrayna’ya deniz yoluyla sevkiyatı durma noktasında: Yığılan kargolar demiryolunu kilitledi
NATO’nun Ukrayna’ya deniz yoluyla sevkiyatı durma noktasında: Yığılan kargolar demiryolunu kilitledi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu sürerken, NATO ülkelerinin Kiev'e deniz yoluyla yaptığı askeri sevkiyatların neredeyse tamamen durduğu... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T00:41+0300
2026-08-06T00:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Rus ordusunun Ukrayna limanlarına yönelik günlük saldırılarının ardından NATO ülkeleri, Odessa bölgesine silah ve çift kullanımlı yük sevkiyatını büyük oranda kesti. Polonya ve Romanya sınırında biriken askeri kargolar demiryolu hatlarını kilitlerken, kara lojistiğinin deniz taşımacılığının yerini dolduramadığı belirtiliyor.Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna limanlarına ve bu limanlara bağlı altyapıya yönelik artan saldırıları nedeniyle, NATO ülkelerinin Odessa bölgesindeki limanlara silah ve çift kullanımlı (sivil-askeri) yük gönderimini fiilen kestiğini belirtti.‘Demiryolu lojistiği talebi karşılayamıyor’Deniz yolunun kapanmasıyla birlikte alternatif rotalarda ciddi yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Lebedev, "Polonya ve Romanya ile sınır geçiş noktalarında çok sayıda kargo birikmiş durumda. Demiryolu lojistiği, daha önce deniz taşımacılığının sağladığı hacmi bu ölçekte karşılamaya yetişemiyor" dedi.Kara ve demiryolu rotalarının hem daha maliyetli hem de daha zahmetli olduğunu vurgulayan Lebedev, yaşanan tıkanıklığın teknik nedenini şu sözlerle açıkladı:'Odessa üzerinden 8 bin gemi askeri yük taşındı'Rus ordusu, temmuz ayı ortasından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren liman depoları ve Ukrayna’ya ait gemilere yönelik günlük saldırılar düzenliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin deniz yolunu silah ve askeri teçhizat için “24 saat açık bir ikmal hattı” olarak kullandığına dikkat çekmişti. Miroşnik, son üç yılda Odessa limanları üzerinden yaklaşık 8 bin geminin askeri yük taşıdığını, bu nedenle söz konusu liman ve altyapıların Rus ordusunun meşru hedefi haline geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusyadan-kiev-ve-odessaya-genis-kapsamli-bombardiman-1107780854.html
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sergey lebedev, odessa, ukrayna, rusya, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, polonya, romanya
sergey lebedev, odessa, ukrayna, rusya, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, polonya, romanya

NATO’nun Ukrayna’ya deniz yoluyla sevkiyatı durma noktasında: Yığılan kargolar demiryolunu kilitledi

00:41 06.08.2026
© AP Photo / Alex BrandonUkrayna'ya silah yardımı sürüyor
Ukrayna'ya silah yardımı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu sürerken, NATO ülkelerinin Kiev'e deniz yoluyla yaptığı askeri sevkiyatların neredeyse tamamen durduğu bildirildi.
Rus ordusunun Ukrayna limanlarına yönelik günlük saldırılarının ardından NATO ülkeleri, Odessa bölgesine silah ve çift kullanımlı yük sevkiyatını büyük oranda kesti. Polonya ve Romanya sınırında biriken askeri kargolar demiryolu hatlarını kilitlerken, kara lojistiğinin deniz taşımacılığının yerini dolduramadığı belirtiliyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna limanlarına ve bu limanlara bağlı altyapıya yönelik artan saldırıları nedeniyle, NATO ülkelerinin Odessa bölgesindeki limanlara silah ve çift kullanımlı (sivil-askeri) yük gönderimini fiilen kestiğini belirtti.

‘Demiryolu lojistiği talebi karşılayamıyor’

Deniz yolunun kapanmasıyla birlikte alternatif rotalarda ciddi yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Lebedev, "Polonya ve Romanya ile sınır geçiş noktalarında çok sayıda kargo birikmiş durumda. Demiryolu lojistiği, daha önce deniz taşımacılığının sağladığı hacmi bu ölçekte karşılamaya yetişemiyor" dedi.
Kara ve demiryolu rotalarının hem daha maliyetli hem de daha zahmetli olduğunu vurgulayan Lebedev, yaşanan tıkanıklığın teknik nedenini şu sözlerle açıkladı:
Ukrayna, Sovyet standardı olan geniş demiryolu hat aralığını kullanıyor. Doğu Avrupa ülkelerinde ise farklı bir ölçü mevcut. Bu nedenle, sınırda sevkiyatların bir platformdan ve vagondan diğerine aktarılması gerekiyor. Bu da süreci ciddi şekilde yavaşlatıyor.

'Odessa üzerinden 8 bin gemi askeri yük taşındı'

Rus ordusu, temmuz ayı ortasından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren liman depoları ve Ukrayna’ya ait gemilere yönelik günlük saldırılar düzenliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin deniz yolunu silah ve askeri teçhizat için “24 saat açık bir ikmal hattı” olarak kullandığına dikkat çekmişti. Miroşnik, son üç yılda Odessa limanları üzerinden yaklaşık 8 bin geminin askeri yük taşıdığını, bu nedenle söz konusu liman ve altyapıların Rus ordusunun meşru hedefi haline geldiğini ifade etmişti.
Kiev'de vurulan savunma sanayi tesisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Kiev ve Odessa'ya geniş kapsamlı bombardıman
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