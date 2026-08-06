https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/natonun-ukraynaya-deniz-yoluyla-sevkiyati-durma-noktasinda-yigilan-kargolar-demiryolunu-kilitledi-1107804515.html

NATO’nun Ukrayna’ya deniz yoluyla sevkiyatı durma noktasında: Yığılan kargolar demiryolunu kilitledi

NATO’nun Ukrayna’ya deniz yoluyla sevkiyatı durma noktasında: Yığılan kargolar demiryolunu kilitledi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu sürerken, NATO ülkelerinin Kiev'e deniz yoluyla yaptığı askeri sevkiyatların neredeyse tamamen durduğu... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T00:41+0300

2026-08-06T00:41+0300

2026-08-06T00:41+0300

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Rus ordusunun Ukrayna limanlarına yönelik günlük saldırılarının ardından NATO ülkeleri, Odessa bölgesine silah ve çift kullanımlı yük sevkiyatını büyük oranda kesti. Polonya ve Romanya sınırında biriken askeri kargolar demiryolu hatlarını kilitlerken, kara lojistiğinin deniz taşımacılığının yerini dolduramadığı belirtiliyor.Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna limanlarına ve bu limanlara bağlı altyapıya yönelik artan saldırıları nedeniyle, NATO ülkelerinin Odessa bölgesindeki limanlara silah ve çift kullanımlı (sivil-askeri) yük gönderimini fiilen kestiğini belirtti.‘Demiryolu lojistiği talebi karşılayamıyor’Deniz yolunun kapanmasıyla birlikte alternatif rotalarda ciddi yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Lebedev, "Polonya ve Romanya ile sınır geçiş noktalarında çok sayıda kargo birikmiş durumda. Demiryolu lojistiği, daha önce deniz taşımacılığının sağladığı hacmi bu ölçekte karşılamaya yetişemiyor" dedi.Kara ve demiryolu rotalarının hem daha maliyetli hem de daha zahmetli olduğunu vurgulayan Lebedev, yaşanan tıkanıklığın teknik nedenini şu sözlerle açıkladı:'Odessa üzerinden 8 bin gemi askeri yük taşındı'Rus ordusu, temmuz ayı ortasından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren liman depoları ve Ukrayna’ya ait gemilere yönelik günlük saldırılar düzenliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik daha önce yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin deniz yolunu silah ve askeri teçhizat için “24 saat açık bir ikmal hattı” olarak kullandığına dikkat çekmişti. Miroşnik, son üç yılda Odessa limanları üzerinden yaklaşık 8 bin geminin askeri yük taşıdığını, bu nedenle söz konusu liman ve altyapıların Rus ordusunun meşru hedefi haline geldiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusyadan-kiev-ve-odessaya-genis-kapsamli-bombardiman-1107780854.html

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